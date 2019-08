Cote d'Ivoire: Fraude - Plus de 35.000 portables saisis par les douanes ivoiriennes

La saisie est importante. Plus de 35.000 portables et tablettes de dernière génération ont été saisis à Abidjan par les douanes ivoiriennes, le 26 juillet dernier. Selon le service Communication des douanes, ce beau coup de filet fait suite à la rareté des portables dans les statistiques des douanes au niveau des importations.

Alors qu'il y a une profusion de portables de toutes les gammes sur le marché. Les investigations menées ont abouti à la saisie de 2.439 cartons contenant 35.880 portables, dont des cellulaires et des tablettes. Le manque à gagner pour le Trésor public est en cours d'évaluation.

« C'est le lieu d'inviter les opérateurs économiques à suivre la voie légale de dédouanement des marchandises, afin de permettre à l'Etat de faire face à ses engagements, notamment les grands chantiers dont nous sommes tous bénéficiaires », interpelle un communiqué des douanes.

Les douaniers ivoiriens mènent présentement une lutte acharnée contre la contrebande et la fraude.

Ainsi dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 juin 2006, les éléments du Groupement d'intervention rapide (GIR) ont procédé à la saisie de marchandises au corridor de GESCO et sur les bords de la lagune d'Assinie Mafia.

Au corridor de GESCO, les brigades du GIR ont intercepté 5 camions lourdement chargés de marchandises de contrebande. Aux abords de la lagune d'Assinie Mafia, ce sont 2 times qui ont été débarquées par les douaniers.

Elles comprenaient des balles de bonneterie, pièces détachées de véhicules, appareils électroménagers (TV-VCD), pièces de pagnes, climatiseurs, dentifrices et cigarettes.

Dans le même mois, la direction régionale des douanes d'Aboisso a incinéré plus de 26 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur marchande de plus de 153 millions FCFA.

Ces marchandises étaient composées essentiellement de produits pharmaceutiques non enregistrés, de produits cosmétiques éclaircissants, de boissons frelatées et de sachets d'emballages plastiques non biodégradables.