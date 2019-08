Gabon: "La CNAMGS chez vous " - Un nouveau concept pour immatriculer les Gabonais

« La CNAMGS chez vous », un concept qui vise à immatriculer chaque gabonais quel que soit l'endroit où il se trouve. Cette caravane s'est déporté ce 26 août dans le département de la Bayi-Brikolo (commune d'Aboumi) dans la province du Haut-Ogooué. L'objectif est d'assurer toutes les personnes n'ayant pas encore une assurance maladie dans cette localité.

Dans le cadre d'immatriculation des Gabonais de l'arrière-pays, une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a séjourné dans la commune d'Aboumi. Cette délégation a été conduite par le Secrétaire Général de cette structure sociale, Cyriaque Didier Kouma qui, en lançant cette opération, a tenu à présenter la mission de la « CNAMGS CHEZ VOUS » et son importance. Il a également demandé aux autorités locales et populations venus nombreux à s'approprier ce projet qui vise à étendre l'assurance maladie sur l'ensemble du territoire national.

Une initiative que le Maire de la commune d'Aboumi, Luc Sama a salué, et a remercié les dirigeants de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale pour la mise en œuvre de cette disposition qui permettra d'alléger les dépenses sanitaires des populations dans le département en général et dans la commune en particulier.

C'est donc plus de cent personnes qui ont pris part et qui se sont immatriculées. Homme, femme et enfants ont répondu à l'appel de l'utile, la question de la santé.