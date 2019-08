Gabon: CNAMGS - Ouverture d'une unité d'immatriculation dans le département de la Zadié

La Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), par l'entremise de son Secrétaire général, Cyriaque Didier Kouma, a procédé ce 23 août dernier, à l'ouverture d'une unité d'immatriculation dans le département de la Zadié. Cette opération va permettre à cette population de bénéficier d'une assurance maladie.

L'Etat gabonais met la santé au cœur de ses priorités. Se soigner à moindre cout est l'un de ses objectifs. C'est dans cette optique que s'inscrivent les opérations d'immatriculation à l'intérieur du pays. Ces opérations ont pour but d'octroyer une assurance maladie à tous les Gabonais. C'est ce qui justifie le déploiement des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) dans l'arrière-pays en ouvrant dans chaque chef-lieu des départements une unité d'immatriculation. Le tour est revenu au département de la Zadié de bénéficier cet outil.

C'est une occasion saisie par Frédéric Moughandza, préfet de cette localité, pour remercier la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) ainsi que les plus hautes autorités pour l'implication dans le bien- être des personnes vivants dans l'arrière-pays et qui sont économiquement faibles.

Le Secrétaire Général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS Cyriaque Didier Kouma a tenu à présenter et expliquer aux populations l'importance d'avoir une assurance maladie. Pour lui, cette unité permettra aux populations de ne plus se déplacer sur Makokou compte tenu également de l'état de la route actuelle. Les populations du département de la Zadié ont rendu hommage aux dirigeants du pays par ce geste. Ils comptent et espèrent que d'autres surprises agréables leur seront gratifiées.