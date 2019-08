Gabon: Festival TERRE D'ART MUR - La deuxième édition

L'association Mo'ghanguet International de Ba'ponga, organise la deuxième édition du festival dénommé << TERRE D'ART MUR>> à Lambaréné, dans la période allant du 26 au 30 de ce mois d'août. Le dit festival qui a pour thème << les violences !>>, sera un rendez-vous de partage et d'enseignement qui sera agrémenté par des concerts populaires.

Après la ville de Mouila l'an dernier, les festival << TERRE D'ART MUR>> va cette fois-ci s'installer pendant quelques jours dans la ville du Grand Blanc " Lambaréné". Les dates sont déjà connues. C'est dans la période du 26 au 30 Août de ce mois qu'il se tiendra à Lambaréné, plus précisément au carrefour Matériaux. L'association Mo'ghanguet International qui initie le festival multiplie les messages sur la toile pour inciter les populations à y prendre part. << C'est avec un immense plaisir que l'association Mo'ghanguet International vous présente sa deuxième édition, le festival "TERRE D'ART MUR" (...) Nous serons très ravis de vous compter parmi nos invités...>>, peut-on lire sur la page facebook de l'association.

Au vue des affiches qui font la publicité de cet événement socioculturel, la thématique retenue pour cette deuxième édition du festival << TERRE D'ART MUR>>, sera bel et bien développé. Ces affiches nous enseigne qu'il y aura des activités telles que des conférence- débats, pour donner les bases de l'entrepreneuriat aux populations, un village culturel afin d'exposer, promouvoir et vendre les produits artisanaux, ainsi qu'un défilé mode de la marque K/K pour montrer aux jeunes qu'il est possible de matérialiser un rêve.

Rappelons pour l'histoire, que la marque K/K est la propriété du Président de l'association Mo'ghanguet International qui n'est autre que, Franck Stéphane Dibault alias Ba'ponga. Par ces différentes activités nous comprenons aisément que les violences dont l'association parle ne sont pas nécessairement physiques. Elles sont par contre beaucoup plus d'ordre psychologiques ou mentales.

La partie festive récréative du festival sera animée par une brochette d'artistes venus de Libreville avec Ba'ponga. Parmi eux on compte les Artistes Vickoss Ekondo, Créol, NG Bling et Axel Agambouet pour ne citer que ceux là. Pour rester dans l'esprit du festival qui est animé par le partage, les avant-premières des concerts populaires se feront par des artistes en herbe durant une session open mic. Le festival << TERRE D'ART MUR>>, promet d'être joyeux et instructif pour cette deuxième édition.