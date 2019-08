Gabon: JIJ - Le PAYNCoP Gabon demande une évaluation de la politique nationale de la jeunesse

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, la plate forme "Or Jeune" et plusieurs organisations de jeunesses ont organisé, hier, jeudi 22 aout 2019 au Radisson Blu, un dialogue intergénérationnel consacré aux questions relatives à l'épanouissement des jeunes. La rencontre a regroupé plusieurs responsables d'organisations de jeunesse et quelques membres du gouvernement, du parlement ainsi que des managers d'administrations publiques.

Au cours de cet échange, la Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCoP Gabon) a déploré le manque d'implication des jeunes dans les sujets qui impactent leur quotidien. Rappelant l'arsenal normatif en faveur de la participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques, Jerry Bibang, le Coordonateur National du Payncop Gabon a cité la Résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'Onu qui recommande aux Etats membres d'associer les jeunes dans les questions de paix et sécurité à tous les niveaux du processus décisionnel. Aussi, la Charte Africaine de la jeunesse, dans son article 11, intitulé "De la participation des jeunes" invite les Etats à prendre des mesures en vue de promouvoir la participation active de la jeunesse aux activités de la société. Il s'agit notamment de favoriser la création d'une plate-forme pour la participation des jeunes à la prise de décisions aux niveaux local et national, régional et continental de la gouvernance ; d'assurer l'accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes à la prise de décision et à l'exercice des responsabilités civiques.

Au niveau national, le Président de la République s'est engagé dans cette voie à travers "le septennat de la jeunesse" dont " la Politique Nationale de la Jeunesse " constitue le document cadre. Trois ans après l'annonce du septennat de la jeunesse, ou en sommes-nous ? Qu'avons-nous fait ? Quel est le bilan à mi-parcours ?

Pour répondre à ces interrogations, le Coordonateur National du PAYNCoP Gabon propose une évaluation inclusive qui permettra de mettre en évidence les forces et faiblesses de la Politique Nationale de la Jeunesse avant de dégager de nouvelles perspectives. « Seul le Gouvernement ne peut pas tout faire, il faudrait que nous-mêmes les jeunes soyons impliqués dans cette démarche. C'est ensemble que nous trouverons les solutions aux problèmes qui minent la jeunesse. Mais pour bien le faire, il faut un cadre d'où la proposition de cette évaluation inclusive » a expliqué Jerry Bibang. Notre proposition s'inscrit d'ailleurs dans la logique du Chef de l'Etat qui a récemment rappelé, à l'occasion du discours à la nation du 17 aout, qu'un seul doigt ne lave pas le visage, a-t-il ajouté. Nous souhaitons vivement que le parrain de cette manifestation, M. Tony Ondo Mba se saisisse de cette proposition afin de rendre effective la volonté du Chef de l'Etat et surtout pour le bien de la jeunesse gabonaise.