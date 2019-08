Cote d'Ivoire: Le président Ouattara apporte le bonheur aux populations du Goh

Comme toute la Côte d'Ivoire, la région du Goh est un vaste chantier à ciel ouvert. De 2011 à aujourd'hui, sous l'impulsion d'Alassane Ouattara, président de la République, de nombreux projets ont été réalisés quand d'autres sont en cours dans la région. Des localités telles que Gagnoa, Oumé, Ouragahio, Guiberoua, Bayota sont en chantier.

Ces villes ont bénéficié d'importantes infrastructures de développement et voient leur voirie en pleine transformation. Le tronçon Gagnoa - Oumé, long de 17 km, a été entièrement réhabilité. Idem pour l'artère principale de la commune de Ouragahio (8 km).

La route Ouragahio-Sinfra a également connu un revêtement à la grande joie des transporteurs et autres usagers de cette voie. L'axe Gagnoa -N'douci a été réhabilité.

Les travaux de bitumage de ce tronçon ont été confiés à la société Pierre Fakoury Organisation (PFO). A Gagnoa, capitale du Goh, toute la voirie a été refaite et renforcée. Et comme autre bonne nouvelle, la voie Oumé - Toumodi qui représente un cauchemar pour les populations sera réhabilitée.

De nombreux coupeurs de routes opèrent sur cet axe à cause de son mauvais état. « Le gouvernement fait des efforts pour les populations que nous sommes. Il faut reconnaitre que de nombreux projets ont vu le jour grâce au président Alassane Ouattara.

C'est un grand homme, c'est un bâtisseur », s'est réjouie Touré Aya virginie, député d'Oumé commune et souspréfecture et par ailleurs cadre du Rhdp. Même son de cloche pour Camara Zon, chef d'entreprise résidant à Gagnoa et ex 1er adjoint au maire de Gagnoa.

« Le Rhdp fait beaucoup, il faut le reconnaître. On souhaite cependant que ces réalisations se poursuivent. Le Rhdp est au travail et c'est une très bonne chose », a-t-il ajouté.

Grâce à la mise en place du programme Eau pour tous, des villes et villages du Goh ont accès à l'eau potable. A Gagnoa, c'est le village de Godiabré qui a servi de cadre au lancement de ce programme. La cérémonie avait réuni plusieurs élus et cadres de la région.

Dans le Goh, plus de 872 pompes à motricité humaine ont été entièrement réhabilitées ou construites par le gouvernement. La région a bénéficié de plusieurs châteaux d'eau. Au nombre des sous-préfectures bénéficiaires, on compte Galebré et Guiberoua.

Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement (C2D), Gagnoa sera desservi en eau potable avec la construction d'une station de traitement d'eau. Les travaux de ce vaste projet sont exécutés par l'entreprise française Franzeti.

Le projet, financé par la réserve des pays émergents de la direction générale du trésor public français et par le contrat de désendettement de la Côte d'ivoire, vise à résorber les déficits d'approvisionnement en eau potable par la mise en place de système à échelle régionale alimentés par des réserves pérennes.

Le programme des travaux 2017 - 2020 porte sur la mise en œuvre d'une première phase de construction d'un système de productionadduction à partir du fleuve Bandama à Zambakro pour alimenter les localités situées le long de l'axe routier Zambakro - Sinfra- Gagnoa.

L'aménagement à partir de cette infrastructure de 9 systèmes de distribution renforcera les systèmes existants et va élargir la desserte à des quartiers et localités non couvertes par les réseaux de distribution de la SODECI.

Ce programme s'inscrit dans une vision à long terme. Il coûtera 33 milliards de FCFA. A Galebré, le gouvernement a entrepris la construction d'un château d'eau. Les travaux ont été lancés le 1er juillet 2018 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail dans cette localité.

Ce château d'eau est constitué de trois forages d'un débit total de 30 mètres cubes à l'heure et de conduites de refoulement. Il alimentera une population estimée à 16 000 âmes, selon les caractéristiques fournies par l'Office national de l'eau potable (ONEP).

Le projet sera financé à hauteur de 953 millions de FCFA. Le président du conseil régional du Goh a noté qu'avec la construction de ce château d'eau, les « corvées » de collecte et transport d'eau par les braves femmes, depuis les pompes et puits, seront bientôt finies.

« L'absence d'eau potable était un problème pour nos populations. Je tiens à rendre hommage au président Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement qu'il mène dans le pays et particulièrement dans notre région », a soutenu Joachim Djédjé Bagnon.

Dans le souci de faire de toutes les régions du pays de grands pôles de développement économique et social, afin que le progrès soit mieux partagé pour chaque Ivoirien, le chef de gouvernement a procédé lors de sa visite à Gagnoa à la pose de la première pierre du pont métallique de Bassewa, un ouvrage long de 34,20 m et d'un coût de 780 millions de FCFA.

Ce pont est le premier d'une série de onze à construire dans 11 départements. Aujourd'hui la lumière est visible partout dans la région. L'électrification du quartier Delbo de Gagnoa a coûté 300 millions FCFA. L'extension du réseau éclectique de ce quartier fait passer l'éclairage public de 50% à 98 % dans le Goh.

Pour ce qui concerne l'éducation, soulignons que d'importants projets ont été réalisés dans le cadre du PPU. 60 collèges de proximité ont ainsi vu le jour dans la région.

Le premier collège de proximité de cette région se trouve dans le village de Brihiri. Il compte 358 élèves dont 137 filles. Ce collège a été inauguré le 12 mai en présence de Kandia Camara, la ministre chargée de l'Education nationale.

Le secteur de l'Education a fait l'objet d'importants investissements qui ont permis la distribution de kits scolaires à la DREN de Gagnoa et la fourniture de tablesbancs, la construction de 18 classes et des bureaux dans les localités de Magbehi-Toumodi, Valoua Kouakou Kankro, Valoua Akpoué Kouassikro, Zokouhio, Gnatroa Behibokro 2 et Dougroupalegnoa; la construction de 3 classes et d'une classe maternelle à Zokouhio.

On note également la construction de 3 logements de 4 pièces à Valoua Kouakou Kankro, Zokouhio et Gnatroa Behibokro 2; la construction et la réhabilitation de collèges à Gagnoa. L'Etat se soucie également de la santé des populations.

Dans le cadre du Programme présidentiel d'urgence (PPU) mis en place depuis 2011, l'hôpital général de cette ville a été achevé pour un montant d'environ 2 milliards de FCFA.

Des centres de santé et maternités ont vu le jour grâce au PPU dans des villages des départements d'Oumé et Gagnoa.

Enfin dans le secteur de la salubrité, le gouvernement a procédé à l'élimination des dépôts sauvages dans la ville de Gagnoa et acquis une chargeuse et un camion benne.