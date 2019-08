Ile Maurice: «Déclin du parti» - Cinq nouvelles démissions du MMM

«Vous êtes l'otage de quelques privilégiés», écrivent ces membres du bureau politique du Mouvement militant mauricien (MMM) à Paul Bérenger dans leur lettre de démission.

Le parti mauve est secoué par une grave crise. Ces cinq militants ont soumis leur démission au leader, ce lundi 26 août. Ils sont : Ahmad Jeewah, Prakash Meenowa, Viren Ramchurn, Sanjeeven Permal et Hurmila Routho. Ces demissions surviennnent exactement une semaine apres celle de Me Raj Nuckchady.

Dans leur lettre envoyée collectivement, les cinq démissionnaires ecrivent que les raisons de leur démission sont multiples. Ils annoncent aussi qu'ils ne sont pas insensibles à l'appel du Premier ministre et leader du Mouvementr socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth, et qu'ils comptent y répondre positivement.

"Since the Prime Minister has made a public appeal to all those who espouse MMM values we are contemplating responding positively."

Ils disent avoir noté que le parti est «en net déclin et va de défaite en défaite».

Ils ajoutent que les leçons n'ont pas été tirées de ces défaites successives. Ils accusent Paul Bérenger : «You have become hostage to a privileged few... You have already been chosen as the next leader of the opposition with our good friend Rajesh Bhagwan as opposition whip», écrivent-ils sur un ton sarcastique (retrouvez la lettre ci-dessous).

Pas n'importe quels militants...

Ahmad Jeewah s'est joint au MMM en 1983.Il a été ministre de la Fonction publique. Il n'obtint pas de ticket en 2005 mais fut pressenti pour être speaker.

Prakash Meenowah fut élu député MMM dans la circonscription n°7 (Piton/Rivière du Rempart) en 1995.Il a occupé le poste de Private Parliamenetary Secretary. Il est sur la liste des candidats pour la circonscription n°7 aux prochaines législatives.

Virendra Ramchurn a été candidat malheureux du MMM dans la circonscription n°10. Il est sur la liste des candidats probables du MMM dans la circonscription n°5 (Pamplemousses/Triolet).

Sanjeeven Permal est actif dans la circonscription n°8 (Moka/Saint-Pierre) ou il a été candidat malheureux du MMM à deux reprises.

Hurmila Routho est la fille de Devanand Routho un fidèle de Paul Bérenger, dont il fut le colistier à Belle-Rose/Quatre-Bornes pendant trois élections. Elle avait été pressentie pour être candidate dans la circonscription n°17 (Curepipe/Midlands).