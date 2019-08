Madagascar: JAR-Délégation - Le ministre, Tinoka Roberto à l'écoute des athlètes

Proche des athlètes, il l'est. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto s'est rendu jeudi soir au Village des Jeux à l'Université Internationale de Rabat pour rencontrer, encourager et écouter les athlètes engagés à ces 12es Jeux Africains. Il était accompagné de Rosa Rakotozafy, chef de la délégation, de Herley Ambinintsoarivelo, chef de mission et de Gaël Andriamalazavola, chef de mission adjoint.

Les athlètes étaient unanimes que ces jeux africains étaient bien organisés par rapport aux précédentes éditions. « Je peux dire qu'il y avait une nette amélioration dans la préparation de ces jeux que ce soit sur le plan financier qu'au niveau des matériels. Nous espérons que cela va continuer » a expliqué Eric Andriantsitohaina, l'haltérophile triple médaillé d'or aux Jeux des Iles et triple champion d'Afrique. Une prise en main exemplaire qui fait suite aux recommandations du président de la République, Andry Rajoelina. Dans sa prise de parole, Elly Andriamampionona, représentant du basket-ball a souligné que son équipe est prête à se surpasser et à donner le meilleur d'elle-même pour remporter la médaille d'or. Mami-Mick Raveloson, le karatéka de déclarer : « Nous n'avons pas de problème en particulier. Nous vous remercions pour la bonne préparation et prise en main ». Pour le taekwondo, les combattants ont fait une demande de plastron électronique pour permettre à nos représentants d'être à niveau lors des compétitions internationales.

Suivi de l'Etat. « Sans me contenter de rester à l'hôtel et aux sites de compétitions, je suis venu ici pour savoir quels sont vos problèmes. Un ministre de la jeunesse et des sports qui reste coincé dans son bureau devra changer de département. Les athlètes ont besoin de soutien, d'encouragement et je suis là pour vous comme je l'ai déjà martelé auparavant. Je suis là pour vous servir et suis toujours disponible pour vous . Je tiens à vous signaler que tous vos résultats sont envoyés à chaque fin de rencontre au président, Andry Rajoelina. Ce qui signifie que l'Etat vous suit de très près » a fait savoir, le numéro un du sport malgache, Tinoka Roberto. Après avoir écouté tous les requêtes, le ministre a ordonné de voir les cas des athlètes qui ont eu des soucis de bagages à leur arrivée au Maroc mais qui ont été déjà réglés, à cet effet ils auront une compensation financière pour que cela n'ait pas d'impact sur leur moral. A cette occasion également, un argent de poche a été offert à l'ensemble de la délégation en plus de ce qui a été déjà reçu au pays.