Madagascar: Inde-Madagascar - « De nouvelles perspectives ouvertes dans les relations entre les deux pays » selon SEM Abhay Khumar

interview

L'arrivée, en avril dernier, du nouvel ambassadeur, SEM Abhay Kumar ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. L'Inde est une des grandes puissances économiques mondiales et elle entend redynamiser sa coopération avec notre pays. De nouvelles perspectives s'ouvrent dans ce sens, nous affirme son excellence. Interview ;

Votre excellence, pouvez-vous d'abord nous parler des relations entre la république de l' Inde et Madagascar ?

Les relations entre nos deux pays sont très anciennes. Nous nous trouvons dans un même ensemble géographique. Nous avons en commun cet immense océan indien. Nous avons ouvert un consulat à Madagascar en 1954 qui est devenu une ambassade en 1964. Comme vous le voyez, nos relations sont anciennes. La première visite officielle d'un président malgache est celle de son excellence Didier Ratsiraka en 1980 ; il y a eu par la suite celle du président Hery Rajaonarimampianina. La coopération entre nos deux pays n'a pas cessé de s'améliorer. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle va se renforcer encore plus. Une nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Cela s'est déjà concrétisé par la visite d'Etat effectuée par le président Ram Nath Novind les 14 et 15 mars derniers. Il était accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires indiens.

Pouvez-vous parler de l'aspect de cette coopération qui va se développer encore plus entre nos deux pays ?

Elle revêt plusieurs aspects. Plusieurs secteurs sont concernés. Il y a les volets de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l économie. Nous avons décidé d'offrir des bourses à de nombreux étudiants malgaches qui vont suivre des cursus de six mois dans les plus grandes universités. Nous allons intervenir aussi dans le domaine agricole qui est très important pour la grande île. Nous avons l'intension d'ouvrir une ligne de crédits de 24 millions de dollars. Cela sera consacré par la mécanisation agricole de quatre régions. Un centre spécialisé sera créé pour permettre cette modernisation de l'agriculture. Deux scientifiques viendront apporter leur expertise dans cette perspective. Cela profitera aux autres régions car on pourra voir comment tirer pleinement profit des surfaces cultivables. Nous allons apporter notre contribution dans le domaine de l'énergie solaire. Des spécialistes viendront. Cela sera aussi le cas pour le secteur minier. Dans celui de la santé, je suis heureux de vous dire que nous allons installer un appareil de radiothérapie à l'HJRA qui sera très utile aux patients malgaches. Il y aura aussi une coopération importante entre médecins indiens et malgaches. Je voudrai aussi vous parler du domaine culturel qui me tient à cœur. Je vous annonce qu'il y aura un grand festival culturel à Madagascar.

Je sais que le volet culturel ne peut pas se séparer de celui du tourisme. Quelles dispositions allez- vous prendre pour faciliter les échanges entre les deux pays ?

Le tourisme est important. C'est un volet économique qui compte beaucoup. Nous allons tout faire pour qu'il se développe. Nous avons mis en place l'e visa qui permet de ne plus délivrer les visas à l'ambassade. Il suffit de se connecter. Pout faciliter la venue des touristes à Madagascar, il y a le développement de plusieurs lignes aériennes. Différents vols relient Antananarivo à des villes de l'Inde. Je terminerai en disant qu'un « road show » va être organisé au mois d'octobre en Inde pour permettre de découvrir les différents sites touristiques indiens.

Les Malgaches espèrent la venue d'investisseurs indiens. Est-ce que cela 'peut s'envisager très vite ou sinon quels en sont les freins ?

Je suis plutôt optimiste dans ce domaine. Il est nécessaire d'avoir un cadre juridique stable et je crois que la vision du président Andry Rajoelina va dans ce sens. C'est pour cela que je répète qu'un bel avenir s'ouvre dans les relations entre nos deux pays.