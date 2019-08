Madagascar: Une bavure qui ternit l'action de la police

La scène est passée en boucle sur les réseaux après avoir été diffusée sur la chaîne Real TV.

Elle a fait frémir tous ceux qui l'ont vue. Cette exécution d'un homme à terre, même si c'est un malfaiteur, est inqualifiable. Elle porte le discrédit sur l'ensemble de l'unité de police qui a stoppé un braquage, vendredi dernier à Ampefiloha. Celui qui a tiré l'a fait devant les nombreux badauds présents, sans aucune pitié. Voilà le genre de bavure dont on entendra parler longtemps et qui sera condamnée par les associations des droits de l'homme tant locales qu'internationales.

Trois jours après, l'affaire fait grand bruit. On continue à se poser des questions sur la motivation de ce policier qui a tiré sur ce malfaiteur blessé. Ce dernier à terre a supplié qu'on l'épargne. L'opération menée par cette équipe des forces de l'ordre était couronnée de succès. Elle a été pourtant sanglante. Deux policiers ont été blessés et le stress de l'action a été éprouvant. Mais une fois les malfaiteurs mis hors d'état de nuire, pourquoi faire ce geste de trop ? A Madagascar, on a certainement l'équivalent de la police des polices française. On attend la réaction de la hiérarchie. Plusieurs bavures de ce genre ont eu lieu dans le passé, mais elles n'ont jamais été sanctionnées.

A l'époque de la bonne gouvernance et de la droiture, on est en droit de ne pas tolérer ce genre de comportement. Nos forces de l'ordre sont bien entraînées pour faire face aux situations les plus dangereuses. Elles tirent en cas de légitime défense. Cette fois-ci, la notion de danger était inexistante. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont sans équivoque. Les condamnations sont unanimes. C'est vraiment dommage car jusqu'à présent, les efforts des responsables des forces de sécurité étaient salués par tous. Pourtant, cette scène qui a été vue des centaines de fois sur internet ternit le corps de la police. On attend la suite qui sera donnée à cet acte inqualifiable.