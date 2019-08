Madagascar: Cybercriminalité - Un homme arrêté pour diffamation contre une Eglise

Poursuivi de cybercriminalité, un homme de 42 ans a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora la semaine dernière.

Il est accusé d'avoir publié de fausses nouvelles et de diffamation contre une association religieuse tenant une Eglise dans la capitale sur les réseaux sociaux. Cette publication accuse cette dernière d'être en désaccord avec la visite du Pape François à Madagascar, prévue le 6 septembre prochain. Et pour manifester cette contestation, les membres de cette organisation préparent des troubles pour perturber cet événement. Elle demande alors au public de prendre des mesures contre cette Eglise non membre de la FFKM. Ces allégations ont provoqué la colère de certaines personnes qui sont allées jusqu'à adresser de menaces aux responsables et à des fidèles de l'association. Se sentant victimes, ils ont alors porté plainte contre le propriétaire de ce compte facebook qui est dénommé « Vorondolo ».

En ouvrant son enquête, la police a pu identifier l'auteur de ce compte. Recherché, il était appréhendé dans le quartier de Mananjary Ouest, à Soanierana. L'enquête a révélé qu'auparavant, l'incriminé n'est autre qu'un ancien fidèle de cette Eglise. Qualifié de crime, l'acte perpétré par cet individu est passible d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de deux à cent millions ariary. Ces peines sont prévues par les lois n° 2014-006 du 17 juillet 2014 et n° 2016-031 du 14 juillet 2016 portant sur la cybercriminalité.