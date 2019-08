Angola: Un journal japonais salue les réformes au pays

Luanda — Les réformes économiques du Président João Lourenço ont une nouvelle fois attiré l'attention de la presse internationale, en particulier du journal japonais Japan Times, qui souligne, dans un reportage spécial sur l'Angola, les mesures prises par l'Exécutif angolais pour attirer de nouveaux investisseurs.

Dans cet article, le quotidien japonais met en relief la participation du Chef d'État angolais au septième sommet Japon-Afrique et parle de l'Angola comme huitième plus grand exportateur de pétrole au monde, avec une production quotidienne de 1,5 million de barils/jour "qui connaît une transformation profonde".

Selon le Japan Times, qui cite le département d'Etat américain, "João Lourenço a amélioré l'image de l'Angola au niveau international, grâce à son programme de réformes et à sa volonté de nouer le dialogue avec la Communauté internationale".

Avec ces réformes, l'Angola, cinquième producteur mondial de diamants, riche en gaz naturel, fer, phosphate, cuivre, or, manganèse, terres arables et ressources en eau, prévoit une croissance positive du PIB de 4,1% en 2022.

Le quotidien a souligné que, dans ses efforts pour attirer de nouveaux investisseurs, le Président angolais avait "lancé" une lutte contre la corruption, qu'il considérait comme un "fléau social".

Dans cette campagne, écrit le Japan Times, João Lourenço cherche un secteur public plus efficace et transparent, l'amélioration de la stabilité macroéconomique et de la compétitivité de l'Angola, ainsi que l'adaptation du système financier aux normes internationales.

Le reportage fait également allusion au programme de privatisation des entreprises publiques en Angola, soulignant "que le Gouvernement a mis en place un programme et un plan de développement national pour 2018/2022 afin d'encourager la participation du secteur privé".

Il s'agit d'un plan de privatisation de plusieurs sociétés d'État dans divers secteurs de l'économie d'ici à 2022, y compris des actifs des institutions stratégiques telles qu'Angola Telecom et la Sonangol.

Les autres domaines visés par le Président João Lourenço dans le cadre de ce programme sont les mines, l'agriculture, l'industrie, les matériaux de construction, l'information et les technologies de l'information, la transformation des aliments, le textile, l'éducation et la santé.

"Nous poursuivrons avec un programme de promotion des exportations et de substitution des importations dans lequel le principal acteur sera le secteur privé", écrit le Japan Times dans ses colonnes, citant les propos du troisième Président de l'Angola, au pouvoir depuis septembre 2017.

D'autre part, le journal écrit que le Japon considère l'Angola comme un partenaire clé en Afrique, soulignant que la coopération entre les deux États couvre plusieurs domaines.

Citant l'ambassadeur de ce pays asiatique accrédité à Luanda, Hironori Sawada, les principaux domaines de coopération sont l'assistance financière, le transfert de technologie et la formation dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie et des infrastructures.

Le journal de langue anglaise, le plus grand et le plus ancien du Japon, répertorie plusieurs projets japonais en cours en Angola dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture (riziculture et de la culture du coton), de la réhabilitation d'usines de textiles et de télécommunications (installation du système de l'Atlantique sud par câble entre l'Afrique et l'Amérique latine).

Il rappelle que le Japon, par le biais de son secteur privé, a signé avec le ministère angolais des transports un projet relatif à la troisième phase du programme de développement du port de Namibe, qui le transformera à une plateforme logistique en Afrique australe.

Selon le Japan Times, qui continue de citer l'ambassadeur Hironori Sawada, ce dernier projet "aura un impact majeur sur les relations bilatérales".