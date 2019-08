Congo-Kinshasa: Après huit mois d'attente - Le gouvernement Ilunga I enfin là !

Après huit d'attente et un accouchement dans la douleur, au bout de 48 heures de suspense, la composition du tout premier gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba a finalement été rendue publique aux petites heures de la matinée de ce lundi 26 août 2029, à partir de la Cité de l'Union Africaine.

On croit savoir que le dernier verrou, à savoir la non représentativité de trois provinces (Kinshasa, Mongala et Tanganyika) et des personnes avec handicap, a sauté après une ultime concernant, hier dans le même site, entre le nouveau Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila.

Dans un bref commentaire à la presse, le Premier ministre a fait état de la présence, au sein de l'équipe ministérielle, de 83% d'hommes et de 17 % de femmes. Et parmi celles-ci figurent une Vice-Premier ministre au Plan et une ministre d'Etat aux Affaires Etrangères. Par ailleurs l'équipe gouvernementale a été renouvelée à 76, 9 %, les anciennes figures ne représentant plus que 23%. Parmi celles, on peut citer Azarias Ruberwa (Décentralisation), Willy Bakonga (Enseignement Primaire, Secondaire et Technique), Aimé Ngoy Mukena (Défense), Jean-Lucien Busa (Commerce Extérieur), Claude Nyamugabo (Environnement), Thomas Luhaka (Enseignement Supérieur et Universitaire).

Parmi les défis à relever par le gouvernement Ilunga I, il y a l'éradication de l'insécurité surtout dans la partie Est du pays, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, la relance de la production et de l'économie, la modernisation et la réhabilitation des infrastructures de base, etc.

Mais, avant de se mettre au travail, le Premier ministre devrait passer avec succès l'oral de la présentation de son programme d'action au niveau de l'Assemblée Nationale, voie obligée pour soit obtenir l'investiture, soit être recalée et envoyée en seconde session. On peut signale, à cet effet, que le décor de son investiture est déjà planté, car la chambre base du Parlement se trouve en session extraordinaire depuis du 19 août au 09 septembre 2019.