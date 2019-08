Cote d'Ivoire: Journée de l'environnement - 500 caïlcédrats plantés dans la ville de Soubré

Le maire de la ville de Soubré, Traoré Lassina s'est réjoui de cette journée de planting d'arbres

En vue d'encourager les collectivités locales à rendre leur environnement plus vert et plus sain, le Centre international de recherche en agroforesterie (ICRAF), en partenariat avec la mairie de Soubré et la Direction régionale des Eaux et forêts de Nawa a organisé, récemment, une journée de planting d'arbres, à l'esplanade du siège du Conseil régional de la Nawa en présence du ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwahi.

C'était l'occasion pour le Directeur régional ICRAF Afrique de l'ouest le Docteur Kouamé Christophe de rappeler l'importance des arbres dans une ville. Aussi, a-t-il invité les populations de Soubré à rendre leur environnement sain pour un développement harmonieux et durable.

Le maire de la ville de Soubré, Traoré Lassina, quant à lui, s'est réjoui de cette initiative et, a marqué son adhésion et celle de son équipe municipale à ce projet, tout en promettant de faire en sorte que le projet connaisse un franc succès dans sa ville.

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, Après avoir fait un tour d'horizon des nombreuses actions menées par le chef de l'état et son gouvernement à travers le ministère des Eaux et Forêts avec notamment le nouveau code forestier, le renforcement des équipements des agents des eaux et forêts, sans oublier les nombreuses des campagnes de sensibilisation pour « une prise de conscience nationale pour la réhabilitation des forêts et le changement climatique.

Soulignons que, ce sont au total, 500 plants de caïlcedrats qui seront plantés en milieu urbain le long des rues à Soubré grâce à ce projet.