Cote d'Ivoire: Fête de génération à Elokato (Bingerville) - Les Tchagba accèdent au pouvoir

La présidente du Conseil national des Droits de l'homme (Cndh), Namizata Sangaré, était, samedi, à la cérémonie du Fatchue, marquant la prise du pouvoir de la génération Tchagba à Elokato.

La génération Tchagba est désormais au pouvoir à Elokato, village situé à 15 km de la sous-préfecture de Bingerville. Le Fatchue, cérémonie marquant la fin du processus d'apprentissage de cette génération, s'est tenu le samedi 24 août, au stade du village.

En présence de plusieurs autorités coutumières et administratives dont Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des Droits de l'homme (Cndh), et marraine des festivités.

La patronne du Cndh a, à cette occasion, félicité ses filleuls qui ont fait montre d'une persévérance dans le respect de la pure tradition pendant les 21 ans qu'a duré leur formation. Une longue marche jonchée d'épreuves qu'ils ont réussi à surmonter.

C'est pourquoi, elle les a exhortés à perpétuer cette tradition en l'enseignant à la génération future qui sera sous leur responsabilité. Car, dira-t-elle, « le vrai progrès, c'est une tradition qui se prolonge ».

Avant Mme Namizata Sangaré, le président du comité d'organisation, par ailleurs, président de la génération à l'honneur, Innocent Anongba, lui, a rappelé les différentes étapes franchies pour accéder au pouvoir : la première est la sortie des catégories marquée par la présentation publique de leurs guerriers ; la deuxième: la sortie des Tams-tams ; la troisième : la cérémonie des quartiers appelée Aklokou, et la quatrième et dernière étape, le Fatchue qui est aussi une cérémonie de démonstration de force, de vitalité et de maturité, pour montrer à la communauté que la génération est dorénavant « prête à prendre en main la destinée du village ».

La cérémonie du Fatchue

L'ensemble des interventions des autorités présentes ont été suivies de la présentation de la cérémonie Fatchue avec à la clé, la danse Fatchue exécutée, pour la circonstance, uniquement que par des hommes.

Vêtus de rouge, expression du sang versé pendant les guerres, les Tchagba ont retrouvé le stade, par catégories, à savoir les Assoukrou, les Dogba, les Agban et les Djehou. A leur tête, le guerrier en second et le guerrier principal.

Chaque groupe, à son passage, a exécuté majestueusement cette danse aux sons des chants antiques pour magnifier de facto les héros qui ont donné leur vie pour que vive cette génération.

Les quatre catégories avaient auparavant effectué leur parade devant les autorités, dès leur arrivée, pour leur présenter leurs civilités. Un moment de réjouissance auquel les guerriers ont fait des démonstrations de leur savoir-faire en matière de danse guerrière.

Parmi eux, M. Simplice Anongba, professeur de gynécologie, issu de la catégorie Djehou, présenté comme étant le chef des guerriers de toute la génération Tchagba.

Une procession de plus de 2 heures...

La célébration a démarré dès la matinée (autour de 8h) avec une longue procession qui a duré plus de 2 heures. La voie principale du village choisie pour cette étape a été prise d'assaut par les villageois.

Il y avait des hommes, des femmes et des jeunes, également ceux issus de la diaspora, tous vêtus à l'effigie du Fatchue ainsi que les invités d'autres villages à savoir Blokauss, Abobo-Doumé et Anonkoua-Kouté. Des animations, des danses et des chants en pays Atchans étaient au menu.

L'on pouvait remarquer différents types de tam-tams dont le tam-tam parleur, pour la circonstance, porté par deux femmes qui, elles-mêmes, étaient encadrées par quatre autres.

Et ce, pendant toute cette procession jusqu'au stade. Un aspect très symbolique chez les Atchan, qui se veut une simulation de ce que les ancêtres ont vécu.

Dans l'après-midi, le cortège de la marraine, suivi de tous les participants à la fête, s'est ébranlé au lieu de la réception. Où les villageois leur réservaient différents types de mets issus de leur art culinaire.

L'on peut citer l'Attiéké huile-rouge à la sauce claire, le foufou, le riz où le foutou à la sauce N'Tro. Ce fut un grand moment de convivialité et de partage entre les villageois et ce beau monde venu les soutenir.