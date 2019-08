Ile Maurice: Trafic de drogue - Sharris Sumputh libéré en attendant son procès

Rs 150 000. C'est la somme qu'a dû payer Sharris Sumputh, directeur d'Illusion Disco Limited. Il avait réclamé la liberté conditionnelle en attendant son procès. La décision est tombée ce lundi 26 août. La magistrate Niroshni Ramsoondar, de la cour intermédiaire, lui a imposé une caution de même qu'une reconnaissance de dettes de Rs 200 000.

Idem pour sa conjointe, qui fait également l'objet d'une accusation de trafic de drogue. Emilie Karen Kolandavaloochetty et Sharris Sumputh devront se rendre au poste de police de leur localité chaque mercredi et samedi entre 6 et 18 heures.

Pour rappel, Sharris Sumputh, qui n'en est pas à sa première arrestation, répond de deux accusations de trafic de drogue : possession de résine de cannabis dans le but de la distribuer et possession de drogue dangereuse (Lysergic acid Diethylamid (LSD) and Synthetic cathinone n-ethylpentylone). L'assistante manager de Xindix Nite Club fait l'objet des mêmes accusations devant la justice.

Selon la police, la drogue avait été retrouvée chez l'habitant de la rue Barry, Curepipe, le 4 septembre 2018. «6,7 grammes de résine de cannabis, connue comme haschisch, avaient été saisies dans une étagère et le suspect avait dit ʺhaschish sa, mo pou fer mo kopin pran sarz". Et dix feuilles d'aluminium avaient été trouvées dans un meuble en bois dans la salle de gym et dont le rapport révèle qu'il y avait 42,8 grammes de LSD.» Le policier a ajouté que le suspect aurait concédé qu'il comptait partager ladite drogue avec ses clients de la discothèque. La valeur du LSD s'élève à Rs 50 000.

La police avait également procédé à l'arrestation de la femme de 25 ans qui se trouvait sur place.

Ils ont retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté de Mes Sumputh et Ghoorah, et c'est Me Sanjeev Teeluckdharry qui représente les intérêts d'Emilie Karen Kolandavaloochetty.