Burkina Faso: Bourse chinoise - Une quarantaine de nouveaux boursiers en partance pour la Chine

Mentionnant que les jeunes sont l'avenir du pays, l'Ambassadeur les a invités à découvrir de leurs propres yeux le secret du développement de la Chine et de s'en inspirer pour le développement du Burkina.

Par ailleurs, il leur a confié trois rôles en Chine. D'abord être de bons exemples et représenter dignement le Burkina; ensuite être des promoteurs et ambassadeurs de l'amitié sino-burkinabé et enfin être des défenseurs de cette amitié.

Monsieur Jules Ilboudo, Conseiller Technique et représentant du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, tout en saluant la coopération Chine-Burkina, a souhaité que la qualité de l'enseignement dont bénéficieront les boursiers soient en parfaite harmonie avec les exigences actuelles du monde de l'emploi et de l'auto emploi afin de venir à bout du chômage des jeunes.

Quant aux nouveaux boursiers, par la voix de leur représentant Achille Bologo, le rétablissement des relations entre la Chine et le Burkina ne pouvait augurer que de bonnes choses pour le Burkina.

Au nom de ses camarades et à son nom propre, il a exprimé ses vifs remerciements à l'amitié et à la coopération chinoise et a exprimé le souhait que tous les nouveaux boursiers soient le ciment qui lie les deux peuples.

Des anciens boursiers étaient aussi présents pour partager leur expérience avec les nouveaux et leur prodiguer des conseils pratiques.