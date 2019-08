Gabon: Le Tout Puissant Akwembé...

Le Club de Montagne Sainte, créé en 1993 refait enfin surface. Le nouveau président actif Melvin Indjendjet Gondjout a organisé, il y a quelques jours, une Assemblée générale pour annoncer la reprise des activités du club.

Le Tout Puissant Akwembé, club mythique du football gabonais, est à nouveau présent sur l'échiquier national. En effet, les fondateurs du club de Montagne Sainte, un quartier de Libreville, se sont réunis à leur siège pour annoncer la reprises des activités de cette formation. Au cours de cette rencontre, le nouveau président a jugé utile de remettre le club sur les bons rails en le confiant à ceux qui ont longtemps fait la fierté de cette équipe, jadis promis à un bel avenir au regard des prestations incroyables et retentissantes aussi bien sur le plan national qu'international.

Pour Melvin Indjendjet Gondjout, la tâche que lui confient les fondateurs n'est pas chose aisée, mais compte énormément sur le soutien de ces derniers pour mener à bien sa mission qui est celle de redorer le blason du mythique club du 3ème arrondissement de Libreville. Pour lui, le football gabonais a beaucoup de chemin à faire, et la présence des clubs comme le TPA est de mise pour préserver l'histoire d'un football qui a perdu en rigueur et en compétitivité.

La volonté qui anime la nouvelle équipe dirigeante est à saluer d'autant plus que les objectifs fixés par celle-ci ne sont pas à négliger ; ramener le club au plus haut niveau est un des objectifs du nouveau président. De plus, le club possède un des plus grands viviers du football gabonais, et mise également sur la formation des jeunes ; les cadres comme Davy Onkassa, ancien international gabonais et ancien pensionnaire du club s'attelleront à gérer au mieux la prise en charge des petites catégories, par l'entremise d'un tournoi de détection qui permettra de fonder les bases du club, U15 et U17. Ce tournoi débutera au mois de septembre prochain.

Le Tout Puissant Akwembé qui ne possède malheureusement pas d'infrastructures, a pour objectif de réhabiliter celles déjà existantes dans le 3ème arrondissement, et compte sur le ministre en charge des Sports pour la location des stades dudit arrondissement. Le nouveau bureau installé durant l'AG y veillera. Durant cette Assemblée Générale, les nouveaux maillots du club ont aussi été dévoilé.

Tout en rappelant l'historique du club, Melvin Indjendjet Gondjout a décliné également les ambitions à venir du TP Akwembé. En effet, le président actif entend pouvoir compter sur l'appui de la grande famille du TPA pour "retrouver la gloire" dont jouissait le club cher à son président fondateur Vincent De Paul Gondjout.