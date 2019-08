Angola: Domingos Malaquias élue Miss Huila 2019

Lubango — Domingas Flora Malaquias, 21 ans, a été élue Miss Huila 2019 lors d'un gala qui s'est tenu samedi soir et inséré dans la 117ème édition de la Fête de Notre-Dame de Monte.

Domingas Flora Malaquias, élève d'un institut du second cycle de l'enseignement secondaire de Lubango, en Sciences économiques et juridiques, mesure 1 m et 73 cm de hauteur. Lors du gala auquel ont participé 16 candidates, Domingas Flora Malaquias a également remporté le titre de Miss Tourisme. Le jury présidé par le juriste Fernando Santos a également élu comme première et deuxième demoiselles d'honneur, Dianira Jambi, qui a également reçu le trophée de Miss Entrepreneurial, et Joaquina Gonçalves, qui a également remporté le titre de Miss Popularité et Photogénie.

Le titre de Miss Sympathie a été attribué à la candidate Daniela Soares, tandis que Felismina Elias a été récompensée du titre de la meilleure en costume traditionnel. Domingas Malaquias a reçu comme prix une voiture, une année de gymnastique, de salon et six mois de maintenance d'image, en plus de bénéficier du prix de participation de 50 000 Kwanzas. Pour son mandat, Domingas Flora Malaquias a indiqué qu'il travaillerait sur des projets visant à aider le gouvernement à créer un guide touristique pour la ville de Lubango, afin d'attirer plus de touristes et de générer des activités rentables pour la diversification de l'économie nationale. Elle entend également travailler avec des enfants défavorisés, en partageant des moments de motivation.