Angola: Coopération étroite entre le Japon et le pays

Yokohama — Au cours de la dernière décennie, le Japon est devenu un partenaire stratégique de l'Angola, où il a renforcé la présence ses entreprises et financé des projets dans des secteurs clés de l'économie, tels que les télécommunications.

Actuellement, le principal atout du pays asiatique en matière de coopération économique et bilatérale avec l'Angola est la réhabilitation et l'extension du Port de Namibe, la récupération de trois usines de textile et le financement du lancement du câble à fibres optiques.

Outre ces secteurs, le Japon a mis au point plusieurs projets en Angola dans des domaines tels que le déminage, les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la santé. Dans le cadre des échanges commerciaux, l'Angola importe de ce pays des marchandises telles que des véhicules automobiles, de l'acier, du fer et du matériel, principalement du pétrole et d'autres matières premières. L'un des principaux investissements du géant asiatique a été la réhabilitation du Port de Namibe, qui a débuté en 2007 avec un don de 40 millions de dollars. Le financement a été un geste d'engagement envers les pactes de la TICAD visant à soutenir la construction d'infrastructures de qualité en Afrique. Le port commercial de Namibe est le principal port d'entrée et de sortie du sud du pays et le troisième en Angola, après Luanda et Lobito (Benguela), construits il y a 62 ans. Au cours de la première phase de modernisation du Porto, les 240 premiers mètres de quai ont été réhabilités et fonctionnent actuellement dans le cadre d'un contrat de concession avec la société Sogester. La deuxième phase du projet de modernisation du port de Namibe, qui a débuté en 2018 et s'est achevée le 5 mai dernier, a résulté d'un accord de don d'une valeur d'environ 20 millions USD, signé le 27 février 2017 entre l'Agence de coopération internationale du Japon (JICA) et l'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA). L'objectif de l'accord a été d'aider à lancer la deuxième phase du projet. Parallèlement à ces investissements, le Japon a de nouveau manifesté son intérêt pour le port de Namibe en annonçant récemment qu'il investirait 600 millions USD dans le projet intégré d'infrastructures portuaires de la Baie de Namibe.

À cet effet, un contrat a déjà été signé entrela Toyota Tsusho et la Banque du Japon pour la coopération internationale (JBIC), prévoyant une ligne de crédit de 70 milliards de yens (600 millions de dollars) pour le projet de port lancé par le ministère angolais des Transports. L'entreprise Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) sera responsable de la réalisation de ce projet, qui comprend l'agrandissement du terminal à conteneurs du port de Namibe et la réhabilitation du terminal à minerais de Saco-Mar. La société japonaise estime que le projet dans le bassin de Namibe, qui devrait être achevé d'ici 2022, "réduira la dépendance de l'Angola au pétrole" et "reconstruira les infrastructures affectées par la guerre civile". Le projet contribuera à la création d'emplois, à la revitalisation économique du Sud et à la diversification des industries, outre permettre au Porto de devenir une vitrine pour l'importation et l'exportation des pays de l'intérieur et de l'Afrique par le biais de la voie ferrée.

Le terminal à minerais de Saco-Mar a été construit en 1967 pour exporter du minerai de fer extrait des mines de Cassinga, dans la province de Huila, et a fonctionné pendant huit ans. En 1973, il a atteint sa plus haute valeur d'exportation, avec 6,2 millions de tonnes. Elle exploite actuellement le principal terminal de carburant et de lubrifiant de la compagnie pétrolière publique Sonangol, située dans le sud du pays, et exporte 300 000 tonnes de produits pétroliers par an. Compte tenu du rôle stratégique des infrastructures dans le développement de Namibe et de la région sud, le Président João Lourenço a autorisé, par décret présidentiel, un contrat portant sur le projet intégré de la Baie de Namibe avec le consortium Toyota Tsusho Corporation et TOA Corporation, d'une valeur globale de 600 millions USD. Le Chef de l'Etat a justifié son choix par "la nécessité d'assurer la continuité et la mise en œuvre du programme gouvernemental en ce qui concerne la diversification des sources de financement pour l'exécution de projets inclus dans le Programme d'investissement public et d'autres programmes et projets d'intérêt national dans le cadre du Plan de développement national 2018-2022 ". Sur ce montant, 400 millions iront à la construction du nouveau terminal à conteneurs, avec un quai de 288 mètres, et 200 millions à la récupération du quai et terminal à minerais de Saco-Mar, qui sera exécuté dans 32 mois.