Algérie: Le Chef de l'Etat reçoit la ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé-et-Principe

Alger — Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, dimanche à Alger, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira de Barros Pinto, en visite de travail et d'amitié en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Lors de cette audience, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements aux autorités algériennes pour l'accueil chaleureux et les discussions fructueuses qu'elle a eues avec des responsables de plusieurs secteurs, indique un communiqué de la présidence de la République.

Evoquant l'état des relations bilatérales "ancrées dans l'histoire", les deux parties ont affirmé "leur attachement commun à oeuvrer à leur consolidation et renforcement dans les différents domaines", ajoute la même source.

Par ailleurs, le chef de l'Etat et la ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé-et-Principe ont passé en revue les questions d'intérêt commun au plan continental et international ainsi que les défis auxquels fait face, notamment l'Afrique". Elles ont souligné, à ce propos, "la nécessité de poursuivre et d'intensifier la coordination et la concertation entre les deux pays au sujet de ces questions, conclu la même source.