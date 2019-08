Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le Haut-Lomami concerné par le programme de réhabilitation des routes

Les infrastructures de la province du Haut-Lomami sont concernées par le programme d'urgence de réhabilitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

Les possibilités de développement du Haut-Lomami ont été au centre de l'entretien que le conseiller spécial du président de la République chargé des infrastructures, Alexandre Kayembe, a accordé au député local de cette province, Paul Ngoy Nsenga Binthelu. Ce dernier lui a présenté les potentialités et les difficultés des territoires de cette province très riche en minerais, agriculture, pêche, élevage, en cours d'eau également, notamment le fleuve Congo et des lacs. La province abrite aussi l'important parc d'Upemba, mais dont sa population vit dans une misère noire.

L'on retient que le territoire de Bukama est traversé par le fleuve Congo sur lequel naviguent plus de deux cent quatre-vingt baleinières. Des sociétés minières sont présentes dans ce territoire, notamment la Générale des carrières et des mines (Gécamines) à Luena, la MMR et Chemaf. Plus de cinq mille creuseurs sillonnent les anciennes carrières de la Gecamines sur l'axe Luena-Kikole-Kienze s'adonnant à l'exploitation artisanale des mines, a indiqué Paul Ngoy Nsenga dans le rapport présenté au conseiller spécial du président. Le territoire de Malemba-Nkulu, victime de la divagation des éléphants ayant quitté leur sanctuaire naturel du parc d'Upemba, essaie de vivre à partir de l'agriculture (maïs, manioc, patate douce, arachide, haricot, canne à sucre, palmiers, orangers, café, agrumes, etc.).

Totalement enclavé, le territoire de Kaniama est, pour sa part, très difficile d'accès, selon le rapport présenté au conseiller spécial du président de la République par le député provincial, la nationale n°1 étant presque inexistante, la voie ferrée étant incertaine. Et les entreprises jadis présentes dans ce territoire, notamment Taba Congo et Inera, sont tombées en faillite. L'espoir est cependant entretenu avec la relance des activités du service national à Kasese. Le territoire de Kabongo ne compte que sur l'agriculture pratiquée de manière artisanale, paysanne et de façon disparate, conditionnée du reste par le fonctionnement de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC). Dans le territoire de Kamina qui donne son nom au chef-lieu de la province du Haut-Lomami est un carrefour reliant les provinces des Kasaï, Maniema, Tanganyika. Le déclin de la SNCC et l'impraticabilité des routes rend le développement de cette partie du pays hypothétique.

Le Haut-Lomami peine à prendre de l'envol, la présence du secteur privé est très faible et son impact limité, des grandes entreprises ont fermé, sans compter d'autres difficultés de fourniture d'énergie électrique relatives à l'état obsolète du barrage de Kilubi et au manque d'une structure de crédit agricole. L'élu local a proposé la construction des mini-barrages d'une capacité variant entre un et cinq mégawatts avec un coût estimé entre deux cent cinquante mille dollars américains pour le plus petit et un million cinq cent mille dollars américains pour la plus grande. En gros, la province fait face à un état de délabrement très avancé des routes. Sur le plan éducationnel, des infrastructures scolaires ne sont pas viables, faible scolarisation des filles à cause des travaux forcés et au mariages précoces. Il faut construire des écoles, certains villages sont dépourvus d'établissements scolaires.

La démarche de cet élu local du Haut-Lomami a trouvé un écho favorable à la présidence de la république. Aussi a-t-il remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'information reçue du conseiller spécial chargé des infrastructures selon laquelle le Haut-Lomami est pris en compte dans le programme d'urgence prioritaire du chef de l'État de réhabilitation des infrastructures routières en cours d'exécution sur toute l'étendue du territoire national.