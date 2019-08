Mali: Photographie - le Congo sélectionné pour les rencontres africaines de Bamako 2019

Baudouin Mouanda est le seul photographe congolais retenu pour la 12e édition des rencontres africaines de la photographie, qui se tiendra du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020 à Bamako au Mali sur le thème "Courants de conscience". Cette 12e édition coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de ce grand rendez-vous des photographes africains contemporains dont le but est de promouvoir les artistes africains dans le domaine de la photographie.

Le chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Keïta, coordonnateur pour l'Union africaine du patrimoine, des arts et de la culture, a promis de faire de cette édition des rencontres africaines de la photographie de Bamako 2019 dont il est le parrain, un véritable outil de développement. « Cette édition est très importante pour nous. Elle donne au Mali l'image d'un pays serein et toujours ouvert aux autres pays du monde. La photo est fabuleuse comme invention pour marquer les instants qui ne se répéteront plus jamais, saisir l'instant, mais aussi de fixer un visage, un souvenir très net qui hélas n'est plus. Et tout cela pour montrer le pouvoir de la photographie », a-t-il indiqué.

Lassana Igo Diarra, délégué général des rencontres africaines de la photographie de Bamako, a indiqué que cette édition spéciale réaffirme le leadership du Mali grâce à la jeunesse africaine, entreprenante, ambitieuse avec toute l'audace et les rêves qui caractérisent ce rendez-vous. Il a, par ailleurs, révélé que d'autres réflexions seront abordées sur les thèmes fédérateurs, à savoir "La pensée de l'invisible", "La politique et la poétique", "Des écosystèmes", "Le déplacement des migrants", "L'errance", "Les diasporas de l'avenir". «Cette biennale se veut être festive et amicale, mais aussi intellectuelle de par l'organisation des symposiums, des conférences, des masters class et la publication des ouvrages de références », a-t-il souligné.

Les œuvres sélectionnées pour cette exposition panafricaine sont celles qui explorent à travers la pratique photographique la notion de "courants de conscience" telle qu'elle est conceptualisée en philosophie, en littérature, une métaphore pour aborder les courants de pensée des peuples et des cultures qui traversent les frontières.

Au cours de cette édition, l'accent sera également mis sur la notion de dialogue entre le continent et ses diasporas, notamment les passerelles qui composent ou animent l'univers artistique africain. L'Afrique a longtemps cessé d'être un concept géographique limité à son espace et, à travers la dynamique de de la photographie, il s'agit de donner lieu à des courants de conscience qui naissent au-delà des côtes du continent africain. Un événement d'envergure internationale, les rencontres africaines de la photographie de Bamako sont une plate-forme de découvertes, d'échanges et de visibilité, s'inscrivant ainsi comme un lieu incontournable de révélation des photographes africains, un temps d'échanges avec le public et les professionnels.

L'artiste congolais et ses œuvres

Baudouin Mouanda, photographe congolais dont l'art n'a plus de secret et de limite, n'est pas à sa première exposition. Il participe à plusieurs expositions sur la scène nationale et internationale. Attiré par les jeux de lumière et de perspective offerte par la photographie, il utilise ce médium pour réaliser des œuvres qui suscitent la réflexion, de véritables chronique de la vie dans la capitale congolaise et cherche à offrir à travers la photographie un visage différent de l'Afrique, mélangeant des thèmes engagés à une sensibilité artistique, ce qui lui donne le corpus des œuvres de réflexion, d'hommage et de savoir-faire technique.

Né en 1981 à Ouesso au Congo, Baudouin Mouanda est le coordonnateur du collectif "Génération Elili" et membre d'Afrique in visu, il est l'initiateur du projet de création photographique "Rue du hip-hop" dont il est le directeur technique et anime des ateliers de formation photographique aux jeunes.