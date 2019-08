Soudan: Pont Aérien Humanitaire du Koweït au Soudan

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Commissaire de l'Aide Humanitaire (CAH), Mohamed Al-Sennar Moustafa, a révélé que le Koweït mettrait en place un Pont Aérien Humanitaire pour venir en aide aux Personnes touchées par les Inondations et les Pluies au Soudan.

Il a annoncé à cet égard l'arrivée du premier Avion Vendredi prochain, chargé de 40 Tonnes de Produits Alimentaires et de Médicaments.

À la suite d'une réunion avec l'Ambassadeur du Koweït auprès du Soudan, Bassam Al-Fenaidi, le Dr Al-Sennari a signalé dans une déclaration à la presse que la réunion avait eu lieu pour organiser une Aide Humanitaire du Koweït au Soudan.

Il a ajouté que CAH organiserait la réception et la distribution de l'Assistance aux Personnes sinistrées, louant les efforts du peuple et du gouvernement du Koweït, et leur soutien au peuple soudanais.

L'Ambassadeur Al-Fenaidi a, pour sa part, confirmé qu'un Avion transportant de l'Aide Humanitaire arriverait Vendredi prochain dans le cadre d'un Pont Aérien transportant des Matériaux Urgents sous le Contrôle de l'Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed.

Il a loué les Réponses Rapides et la Coopération de la CAH et du Ministère des Affaires Etrangères pour apporter Rapidement et Correctement l'Assistance aux Nécessiteux.