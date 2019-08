Afrique de l'Ouest: ECO - Future monnaie CEDEAO-UEMOA et révolution monétaire en zone CFA

analyse

La création, l'existence et le fonctionnement du franc CFA soulèvent des passions dans la zone franc. Il en sera ainsi de l'ECO, future monnaie au sein de l'UEMOA (Union économique et monétaire de l'ouest africain, soit huit pays- élargie aux pays de la CEDEAO - Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest, créée par le traité de Lagos le 28 mai 1975, l'acronyme en anglais étant Economic community of west african states -Ecowacs).

Paris a longtemps été accusé de ne pas modifier le fonctionnement de la zone franc aux motifs que celle-ci bénéficie aux opérateurs économiques français. C'est la thèse défendue par les contempteurs de la zone franc qui parlent de servitude volontaire. Pour les tenants de l'arrimage du franc CFA à l'euro, le parapluie monétaire français est indispensable car il permet aux économies de la zone franc (les pays membres de l'UEMOA-huit pays- et ceux de la CEMAC-Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale- huit pays) de consolider les structures réelles et monétaires de leurs économies.

La zone franc est hétérogène car il y a inconvertibilité entre le franc CFA ouest-africain et le franc CFA CEMAC. Pourquoi est-ce ainsi ? Existe-t-il une volonté de la France d'utiliser une stratégie monétaire de réseau voulue afin de partitionner la zone franc ? La création de l'ECO ne suffit pas à apaiser les craintes au sein de la zone franc CEMAC et on se demande pourquoi cette révolution monétaire, voulue par la France au sein de la zone franc, ne concerne que les pays de l'UEMOA en laissant de côté ceux de la zone CEMAC.

Les questions techniques et monétaires seront importantes dans la zone ECO

Pour les contempteurs de la zone franc, on peut noter plusieurs problèmes. Sur quels critères sera décidé le taux de change fixe ou flexible ? Les thuriféraires de l'ECO estiment qu'il faudra rattacher la parité à l'euro pour un taux de change fixe, c'est la thèse du président Ouattara de Côte d'Ivoire. Pour d'autres, il faut rechercher un panier de monnaie afin d'utiliser un taux de change flexible. Sur quels critères seront retenues les monnaies qui rentreront dans la composition du taux de change flexible ?

Le problème est qu'il faut déjà au départ créer un vaste marché unique entre les pays membres de la zone, ce qui permet les échanges commerciaux entre ceux-ci et de favoriser la mobilité des facteurs de production travail et capital en cas de difficulté économique d'un pays au nom de la théorie des zones monétaires optimales élaborée par Mundell dans les années 60. Or rien de tout cela dans cette nouvelle zone ECO naissante et on répète les mêmes erreurs qu' au moment de la création du franc CFA. La France, subtilement, élargit son marché d'impact pour ses entreprises en direction des pays anglophones et le président Macron ne s'en est jamais caché, à savoir dépasser le cercle traditionnel de la francophonie classique vers une francophonie plus ouverte sur le monde africain.

Le fonctionnement éventuel de la nouvelle zone ECO

Sur quels critères se fera l'ajustement quand un pays aura des problèmes d'équilibre externe. Faudra-t-il une politique de relance budgétaire par des dépenses en veillant à ne pas porter atteinte à la valeur de l'ECO ou alors demander des efforts collectifs aux autres pays pour l'aider financièrement ? Si on veut un modèle monétaire qui tienne un peu la route, il faudra au sein de la zone monétaire créer des banques de développement pour promouvoir le réel développement économique grâce aux crédits à des taux bonifiés et garantis par la banque centrale de la zone ECO. Ces crédits permettront d'amorcer le cycle de l'investissement utile pour la création de nouvelles activités. Le problème monétaire est important certes, mais il demeure secondaire par rapport à celui de l'organisation politique, institutionnelle, structurelle, technique et économique des pays membres de la nouvelle zone.

Professeur de Sciences économiques et politiques