Congo-Brazzaville: PCT Pointe-Noire - Clôture des assemblées générales et sessions extraordinaires

Débutées depuis le 13 juillet dans les différents arrondissements de la ville océane et le district de Tchiamba-Nzassi, sous l'égide du président fédéral du Parti congolais du travail (PCT), Victor Foudi, ces assises se sont achevées le week-end dernier par la tenue des assemblées et sessions extraordinaires des comités du parti de Mvou-Mvou et Mongo-Mpoukou.

S'exprimant aux membres du parti des deux arrondissements au cours des travaux, Victor Foudi a expliqué que le secrétariat fédéral accompagné de la commission de contrôle et d'évaluation organise ces assises pour, d'une part , introniser les nouveaux secrétariats de section et valider les membres du comité du parti et, d'autre part, compléter les secrétariats des comités de ces deux arrondissements.

Il s'agira, a poursuivi l'orateur, pour les membres du PCT du deuxième et cinquième arrondissement, d'envisager les mécanismes de mobilisation des militants et sympathisants du parti en vue de soutenir l'œuvre du camarade Denis Sassou N'Guesso, président du comité central du PCT, conformément à ses efforts louables permettant de sortir le pays de la crise économique et financière ainsi que dans la vulgarisation de l'accord de facilité élargie de crédit signé avec le Fonds monétaire international.

« Je vous exhorte camarades membres du parti du deuxième et cinquième arrondissement à plus d'ardeur et au sens élevé et de discipline pour être conforme avec l'invite du président de la République à l'endroit du peuple congolais, à savoir privilégier sans cesse le travail créateur de richesse, pour permettre au Congo de valoriser des ressources et apporter des réponses aux défis de développement », a-t-il déclaré. Notons qu'en plus des exemplaires des statuts du parti qui ont été distribués aux responsables du parti dans les différents comités d'arrondissement, ces assemblées ont aussi été caractérisées par les motions de soutien et de confiance respectivement au président du comité central et au secrétaire général du parti Denis Sassou N'Guesso et Pierre Ngolo.