Congo-Brazzaville: Focus - Echanges autour de la pleine conscience

Une conférence sur le développement personnel a été co-animée, le 24 août, à la Terrasse de Tié -Tié par le Dr Christian Boungou, médecin diabétologue à Eni Congo et Alfred Charles Sockath.

"Lamuka : retour à la pleine conscience" a été le thème de la rencontre organisée par le Dr Christian Boungou qui a axé sa communication sur les questions : comment être plus attentif ? comment augmenter son attention ? comment réapprendre à être présent ? Selon le Dr Christian Boungou, la conscience est le premier pilier du développement personnel. Elle précède la motivation, l'action, la pensée, la sensation. Le développement personnel de l'humain est possible parce que l'on connaît ses forces et ses faiblesses. Il faut sans cesse s'évertuer à s'amender en travaillant ses faiblesses, souvent sources d'écueil et de blocage.

En s'inspirant de l'exemple du cinéaste, qui sait créer des émotions, Dr Christian Boungou a dit : «Vous aussi vous pouvez créer les mêmes émotions. Aujourd'hui, on a pas besoin d'être au seuil de la porte pour changer. Il suffit d'utiliser régulièrement et de façon persévérante un certain nombre de pratiques ».

Pour l'orateur, avec la pleine conscience, on a le discernement nécessaire, l'habileté qu'il faut et la lucidité dans la réflexion. La pleine conscience, c'est développer la capacité d'être en phase sur une chose. « Votre mental, c'est votre mécanisme de pensée, votre égo. Le but de la vie d'être heureux. Ne pas laisser ce qui se passe à l'extérieur déterminer ce qui se passe à l'intérieur », a-t-il conclu en citant le dalaï-Lama.

En s'inspirant des exemples vécus en entreprise, Alfred Charles Sockath a prodigué des judicieux conseils à tout entrepreneur potentiel qui aspire vers un développement personnel. L'être humain étant perceptible, il peut améliorer ses faiblesses qui l'empêchent souvent d'avancer et d'ajouter. Il ne faut pas confondre un échec et un projet. Si d'aventure un projet échoue, il faut renouveler l'expérience avec un autre qui peut être couronné de succès. Selon lui, il ne faut jamais remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui et, surtout, avoir de l'audace. « L'audace est le contraire de la peur. Il faut donc passer à l'acte et que la peur ne bloque nullement ce que l'on veut entreprendre », a-t-il martelé. De nombreux participants, après avoir partagé leur expériences personnelles, ont soutenu l'initiative et sollicité son renouvellement à l'avenir.