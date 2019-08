Ile Maurice: Steve Obeegadoo anticipe un suicide du MMM

interview

Steve Obeegadoo s'exprime sur le ralliement de la Plateforme militante au Mouvement socialiste militant (MSM). A noter que cette interview a été réalisée, hier, dimanche 25 août, mais a été réactualisée avec la démission de six membres du Mouvement militant mauricien ce lundi. Là encore, le fait que le parti du cœur aille seul aux élections ressurgit.

Paul Bérenger a exprimé son dégoût vous concernant à l'issue du bureau politique ce lundi 26 août. Qu'avez-vous à lui répondre ?

Le commentaire de Paul Bérenger à mon égard reflète la préoccupation du Mouvement militant mauricien (MMM) quant au fait que le message de la Plateforme militante porte ses fruits. C'est-à-dire, qu'un nombre grandissant d'électeurs militants choisissent l'option de faire entendre la voix des militants au sein du gouvernement plutôt que de suivre le MMM vers un suicide annoncé.

Comment interprétez-vous les six démissions survenues au MMM, ce lundi 26 août ?

Beaucoup de ceux restés au MMM après le départ de la Plateforme militante (PM) croyaient dur comme fer qu'il y aurait éventuellement une alliance MSM-MMM qui aurait évité aux militants une déroute électorale certaine et encore cinq ans dans l'opposition. Maintenant que se précise le choix du MMM d'aller seul, les militants sont bouleversés. Et le départ de ces six dirigeant et cadres du MMM reflète un mouvement à la base qui est moins perceptible parce qu'il ne s'agit pas de personnages connus mais plus significatifs. C'est triste pour le MMM et j'espère sincèrement que le rassemblement des militants se fera au plus vite.

Qu'est-ce qui a motivé la Plateforme militante (PM) à s'associer au MSM ?

La finalité de notre action politique en tant que militants c'est une île Maurice plus unie, plus égalitaire et plus écologique. Pour y parvenir, il faut être au gouvernement.

D'autre part, le système politique et le rôle de l'argent en politique font que l'émergence d'une nouvelle force est illusoire, comme le confirme l'histoire politique. Les élections se jouent invariablement entre deux blocs, et si l'on veut faire élire des députés et participer au gouvernement, il faut faire alliance. C'est la réalité politique.

Dès lors, nous avons consulté nos militants et sonder l'électorat militant, et l'immense majorité a choisi Pravind Jugnauth comme le plus apte à nous permettre d'apporter notre contribution militante à la construction du pays.

Combien de membres de la PM vont se rallier au parti soleil ?

Lors d'une réunion élargie, le 18 août, une centaine de représentants de nos plateformes régionales ont approuvé à l'unanimité l'idée de participer à la nouvelle équipe en voie de constitution, autour de Pravind Jugnauth pour aller aux élections et gouverner ensemble.

Vous parlez d'un «système politique bipolaire» auquel «on est obligé de se conformer en attendant la réforme». Doit-on comprendre que c'est par obligation que la PM s'est associée à l'un des «deux blocs politiques» ?

Nous évoluons certes dans un contexte politique que j'ai expliqué cidessus. Mais le choix de soutenir Pravind Jugnauth est un choix longuement débattu, voulu et pleinement assumé par la Plateforme militante.

Pourquoi est-ce que la PM a choisi le MSM et non le PTr ?

Il y a, selon ce que j'ai entendu, deux facteurs principaux. D'une part, le bilan travailliste de 2005-2014 a été jugé très négatif face aux mesures progressistes de Pravind Jugnauth qui ont beaucoup plu aux militants. Notamment, l'amélioration remarquable du sort des personnes âgées, l'introduction d'un salaire minimum, les nouvelles lois du travail, la tentative de réglementer le financement de la politique, les grands travaux d'infrastructures publiques. D'autre part, les 90 % de nos militants sont d'anciens dirigeants, cadres et activistes du MMM. Ils ont une expérience personnelle du partenariat avec le MSM et le PTr durant les alliances passées des mauves.

Dimanche dernier, vous disiez à «l'express» que la PM étudiait la question d'un partenariat pour les élections générales. Mardi, vous disiez : «Nous avons longtemps débattu sur ce sujet et il est temps de faire notre choix.» Et samedi, vous avez annoncé le partenariat avec le MSM. Est-ce que tout s'est joué en une semaine ?

Durant cinq semaines, nous avons consulté, démocratiquement, nos militants de diverses régions et sondé, à travers eux, l'électorat militant. Soit les 44 % ayant voté MMM en 2010, et les jeunes. Le verdict : une majorité de 80 % en faveur de Pravind Jugnauth.

«Même le MMM sera balayé s'il va se présenter comme une 3e force», avez-vous dit samedi. Doit-on comprendre que, selon votre analyse, les mauves n'ont aucune chance s'ils se présentent seuls à ces élections ?

Aucune. Qu'il s'agisse du MMM ou d'un autre parti espérant se faire élire des députés. Il n'y a qu'à voir les résultats des élections depuis 1967 et écouter le désespoir des militants du MMM. Celui-ci ne peut condamner les militants à l'opposition. Nous voulons associer l'électorat militant à la construction de l'île Maurice de demain. D'où notre slogan: Rassembler et Renouveler.

Avez-vous parlé à Ivan Collendavelloo avant ou depuis que la PM s'est associée avec le MSM ?

La PM est pleinement engagée dans la construction d'une nouvelle équipe avec le parti de Pravind Jugnauth, le Muvman liberater, Kavy Ramano. Et nous serons bientôt rejoints par d'autres militants ainsi que par d'autres patriotes et démocrates. Ivan Collendavelloo est un vieil ami à qui je parle souvent.

Vous disiez qu'«il faut faire de la politique autrement». Quand on s'associe à un autre parti, ce n'est pas faire la politique comme les autres ?

Nous étions, nous sommes et serons toujours des militants comme le disait notre doyen, Moorgesh Veerabadren, samedi. La PM porte et portera toujours un projet de transformation sociale, démocratique et écologique. S'associer à un autre parti, ici et maintenant, ce n'est rien d'autre que de faire preuve de réalisme.

Le partenariat PM-MSM, n'est-ce pas une trahison envers Pradeep Jeeha vu que vous aviez quitté le MMM ensemble ?

Mon ami Pradeep ne participe plus à aucune réunion d'instance de la PM, ni à aucune de ses activités depuis trois mois ou plus. Pour raisons de divergences quant à la manière de fonctionner et les forums-débats de notre parti. Le partenariat avec Pravind Jugnauth n'était pas encore d'actualité. Par la suite, Pradeep a choisi de ne pas participer aux débats au sujet d'une alliance et a fait savoir qu'il avait obtenu l'investiture travailliste dans la circonscription n°4 (Port-Louis nord/Montagne-Longue). Je respecte son choix.