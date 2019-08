Ile Maurice: Vedan Choolun - «Planet FM ne fermera pas»

interview

Vous faites un come-back à la radio après des mois. Pourquoi ce retour subit ?

Pendant trois mois, je n'ai pas remis les pieds à Planet FM. Je suis le plus grand actionnaire, avec 80,1 % des parts. Arvind Audit (NdlR, l'un des directeurs) détient 15,1 %. Ensemble, nous détenons 95,2 % d'actions. C'est nous, Mayfair and Purely Communications Ltd (MPCL) et Planet FM. Depuis plus de trois mois, une équipe de la direction dirigeait la radio en notre nom.

J'ai décidé de rentrer pour deux raisons. L'une à cause de la Private Notice Question sur le sort de la radio et l'autre après avoir appris la création d'une filiale utilisant le nom Mayfair & Purely Communications Ltd. Cela m'a choqué que l'ancienne direction pourrait transférer des fonds dans cette autre société. Si elle le faisait, quelque chose pourrait me tomber dessus. J'ai reçu le conseil juridique que je devais reprendre les rênes. En tant qu'actionnaire principal, je me suis assis et nommé de nouveaux directeurs, dont Mahendarsingh Sarrop.

Les accusations de détournement de fonds ne sont-elles pas fondées ?

La police est en possession de tous les documents. J'ai travaillé dur pour avoir cette licence de radio. J'ai répondu à toutes les questions pour une demande de permis d'opération. Je voulais que ce soit sur mérite. J'ai beaucoup investi parce que je voulais que Planet FM soit connectée même en Europe, où vivent 500 000 Mauriciens. Les Rs 11 millions qu'on me reproche d'avoir détournées, je les ai investies au sein de ma propre société. Est-ce un vol ?

Cette guerre entre la direction a causé des dommages collatéraux. Beaucoup de vos employés se sont retrouvés au chômage. Allez-vous les reprendre ?

Je vais dire à ces employés de revenir. Mais ils doivent postuler à nouveau et suivre les procédures d'une manière appropriée. Je me soucie de mon personnel, D'ailleurs, Ashna Nuckcheddy, ma rédactrice en chef, est de retour. (NdlR, elle a été une des premiers employés à être sacrifiés par la nouvelle direction sous Arvind Nilmadhub). Le département des ressources humaines va décider.

Vos détracteurs disent que le Parti travailliste tirerait les ficelles dans l'ombre. Que répondez-vous ?

Lorsqu'on s'est rendu à l'Indenpendent Broadcasting Authority (IBA), on nous a posé des questions. Allez-vous être indépendant, objectif et juste envers tous les partis politiques ? Je respecte la loi. L'intégrité et l'objectivité seront présentes. Je ne vais pas dévier de ces principes. Peu importe le parti politique, s'il fait quelque chose de louable, nous allons le saluer. Je donnerai la chance à l'opposition d'exprimer ses opinions et aspirations. Je ne vais jamais me mettre du côté d'un parti politique. Nous allons lutter dans l'intérêt des auditeurs. Nous allons soutenir les gens. La critique est la beauté de la démocratie.

Que répondezvous aux rumeurs que la licence de Planet FM va être révoquée ?

Je n'ai pas entendu parler de ça. C'est une fabrication. C'est un terrible mensonge. Les gens colportent des rumeurs alors que je suis en train de tout régler. Planet FM ne fermera pas.

Avez-vous approché Akilesh Roopun, Senior Adviser au ministère des Affaires étrangères, pour le poste de «Chief Executive Officer» de Planet FM ? A-t-il demandé des honoraires de Rs 3 000 par heure en tant que «sweat equity» ?

Quand j'étais à Londres, je n'avais aucun contact dans le domaine de la presse à Maurice. La seule personne que j'avais en tête était Akilesh Roopun. Je le connais depuis longtemps. Je lui ai simplement demandé s'il pouvait me recommander quelques personnes pour ce projet. Il m'a présenté à Arvind Nilmadhub. Ils étaient tous de la défunte BAI, y compris Osman Badat. Je ne sais pas à qui il a demandé les Rs 3 000 mais pas à moi personnellement. Imaginez la somme à debourser si on paye quelqu'un Rs 3 000 par heure alors que le salaire minimum est de Rs 9 500 ? C'est ridicule. Je l'ai contacté juste pour qu'il me mette en contact avec des professionnels de la presse.

Trois sociétés ont servi une mise en demeure à Planet FM pour impayés. Quand allez-vous les rembourser ?

L'ancienne direction n'a pas payé une seule facture depuis trois mois. La semaine dernière, nous leur avons envoyé une mise en demeure pour les informer qu'ils ont été virés de la compagnie et qu'ils nous remettent tous les documents et les comptes. Nous allons négocier avec les trois sociétés pour qu'elles reçoivent leur dû.