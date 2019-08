Congo-Brazzaville: Spectacle - Fally Ipupa se produit dans la ville océane

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Fally Ipupa donnera un concert en plein air le 6 septembre à partir de 18 heures, autour de la piscine de l'hôtel Double Tree by Hilton de Pointe-Noire.

Fally Ipupa est l'un des artistes africains les plus côtés du moment, sa musique est marquée par des arrangements artistiques et une voix sensuelle qui éblouissent le public à chaque occasion. Ce sera un concert dansant et un moment formidable qui va permettre à l'artiste mais également au public de basculer dans un univers profondément poétique. Cela fait plus de dix ans que Fally Ipupa promène sa silhouette et sa voix sensuelle sur les scènes africaines et d'ailleurs.

L'artiste a séduit le monde entier grâce à son style et ses pas de danse exceptionnels. Pour la petite histoire, Faustin Ipupa Nsimba, de son vrai nom, Fally Ipupa, est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, capitale de la RDC et il a grandi à Bandalungwa. C'est vrai qu'il a chanté dans une chorale. Mais c'est avec les amis de son âge qu'il commence véritablement la musique au sein du groupe New City au début des années 90.

Son parcours se poursuit avec d'autres formations, comme Talent Latent avec laquelle il enregistre l'album « À l'œuvre, on connaît l'artiste » qui est sorti en 1999, une année au cours de laquelle il intègre le groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé. Durant près de sept années de collaboration, Fally Ipupa développe son talent de chanteur, d'auteur et de danseur.

Fally Ipupa quitte son mentor en 2006 pour se consacrer à sa carrière personnelle et sort dans la même année son premier album « Droit chemin ». Deux ans plus tard, son deuxième album « Arsenal de belles mélodies », qui réunit seize chansons sur un double CD. En 2013, il sort son troisième album « Power Kosa Leka », son essor artistique se confirme avec « Tokooos », son quatrième album qui sort en juillet 2017, son dernier album « Control » est sorti en 2018. Notons que lors de ce concert, Fally Ipupa va faire raisonner sa voix afin de permettre au public de passer de moments de joie inoubliables.