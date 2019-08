Congo-Brazzaville: CNDH - Un séminaire pour la défense et la protection des droits de l'homme

Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) sont réunis, à Brazzaville, en atelier de renforcement de capacités visant à mettre à leur disposition les outils pour l'efficacité de leur travail sur le terrain.

Les travaux de l'atelier de renforcement de capacités des commissaires de la CNDH se tiendront du 26 au 30 août dans la capitale. Les principes de Paris concernant les statuts des institutions nationales de défense et de promotion de droits de l'homme, le monitoring des violations de ces droits et leur promotion dans les milieux de détention, les mécanismes africains de protection des droits de l'homme, les institutions et les mécanismes nationaux des droits de l'homme au Congo font partie des multiples thèmes retenus pour cet atelier, a expliqué le président de la CNDH, Gabriel Valère Eteka-Yemet. « Le respect des droits de l'homme conduit à la paix tout comme la paix permet la réalisation effective des droits de l'homme », a-t-il indiqué à l'ouverture des travaux faisant constater que le Congo est engagé dans la voie de la paix au plan national et international.

Pour le représentant du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, Gilbert Sebihogo, cet atelier est important à plus d'un titre parce qu'il permettra à la CNDH de bien accomplir sa mission de veiller au respect des droits de l'homme et à la mise en œuvre des politiques y relatives pour la construction d'un véritable Etat de droit. « La CNDH doit jouer efficacement son rôle de conseil au gouvernement et promouvoir la justice pour tous en ce qui concerne les droits de l'homme », a-t-il fait savoir.

Reconnaissant la défense et la promotion des droits de l'homme comme une affaire de tous, le président de la CNDH a salué la présence des secrétaires permanents des Conseils consultatifs nationaux, notamment de la jeunesse, des sages et des notabilités traditionnelles, des personnes vivant avec handicap...

Le séminaire en cours est animé par les spécialistes des autres pays du continent dans le cadre du mémorandum d'entente avec l'Union africaine qui est d'ailleurs représentée par son chef de division démocratie-gouvernance, droits de l'homme-élection, Calixte Aristide Mbari. « L'Union ne manquera pas d'accompagner les autorités congolaises dans les efforts pour la promotion des droits de l'homme », a-t-il assuré. Pour sa part, le représentant de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance, Maurice Engueleguele, a encouragé l'initiative. La structure qu'il représente a le statut d'observateur aux Nations unies, implantée dans trente-neuf pays dont sept en Afrique.

Cet atelier de renforcement des capacités en matière d défense et promotion des droits de l'homme prendra fin le 30 août à Brazzaville.