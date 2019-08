Congo-Brazzaville: Conseil municipal et départemental de la ville océane - Un bilan peu satisfaisant

24 août 2017-24 août 2019, cela fait exactement deux ans que le bureau exécutif du Conseil municipal et départemental de Pointe-Noire présidé par Jean François Kando a été investi. A cette occasion, le bureau a fait un bilan à mi-parcours de son mandat, le 24 août, au cours d'un déjeuner de presse.

Jean François Kando, vingt-neuvième maire de Pointe-Noire et maire du centenaire en mai 2022, a, au cours de cette rencontre avec les directeurs départementaux et représentant des medias en présence des administrateurs maires des arrondissements et du district de Tchiamba-Nzassi, mis à leur disposition quelques indicateurs sur les projets réalisés, en cours de réalisation et les perspectives. En effet, son exposé a été focalisé sur le dossier administratif des agents municipaux, la reconstruction du réseau routier, la construction des marchés des arrondissements et la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire en 2022. « Deux ans de service, c'est peu et beaucoup », a indiqué Jean François Kando.

Evoquant le problème administratif des agents municipaux avec la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), il a indiqué que, l'actuel bureau exécutif du Conseil municipal et départemental a pris à cœur ce dossier et a amorcé le payement de la dette. « La mairie avait accumulé une dette de trois milliards cinq cents millions des cotisations des agents admis à la retraite. Nous avons amorcé le payement de cette importante somme et signé un moratoire avec la CNSS pour permettre à ces anciens travailleurs de percevoir leur pension.

C'est important de payer cet argent parce qu'il s'agit des gens qui ont travaillé. La situation était compliquée au départ parce qu'on avait signé une prescription de non-payement. Ce qui a fait que la dette galope. Nous avons commencé le payement et aujourd'hui nous sommes à huit cents millions», a-t-il assuré. Toujours dans le même volet, le Conseil a résolu le problème d'un groupe de personne qui partaient en Europe sous prétexte de maladie mais qui percevaient régulièrement leur salaire, les avantages conventionnaire des agents municipaux et le non-payement des indemnités de fin de carrière. Cependant, il a rassuré qu'aujourd'hui l'agent municipal de Pointe-Noire est assez nanti grâce à un salaire régulier.

Nous voulons corriger et consolider les routes

Le deuxième point largement détaillé a été la reconstruction du réseau routier de la ville jugé vétuste. En effet, le Conseil a décidé de tout décaper pour reconstruire des nouvelles routes avec les caniveaux pour mettre fin aux nombreux dégâts matériels que causent les eaux de pluies. «Tout le réseau routier de notre ville est vétuste parce que certaines routes datent de 30 à 40 ans. Il était donc nécessaire de tout décaper pour reconstruire des nouvelles et, surtout, faire une grande route de référence qui ira jusqu'au port», a-t-il indiqué.

A côté de la construction des routes, Jean François Kando a souligné le problème de l'éclairage public qui n'existe presque plus. Mais, avec l'appui de certains opérateurs, la Société national d'électricité va améliorer l'éclairage public, de même que les feux de signalisation. «Nous sommes encore très loin de la ville que nous voulons parce que la ville n'a pas les moyens de sa politique », a poursuivi le premier citoyen de la ville. S'agissant des projets en perspective, la municipalité est en négociation avec ces partenaires pour obtenir un financement de construire les marchés dans chaque arrondissement afin de mettre fin aux petits marchés qui envahissent la ville.

Jetant les bases sur la célébration du centenaire de Pointe-Noire en mai 2022, le président du Conseil municipal et départemental a appelé les journalistes à se joindre eux pour consolider cet espace d'échanges. « Je souhaite que cet espace s'organise dans la gestion participative pour la construction de la ville », a signifié le maire avant d'informer la presse de l'importante réunion qui aura lieu la semaine prochaine entre la police et les chauffeurs de taxis et bus de la ville économique.