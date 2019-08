Cameroun: CAN masculine de volley-ball - Les Lions en route pour Tunis

L'équipe nationale participe dès dimanche prochain au Championnat d'Afrique des nations.

La sélection nationale senior de volley-ball messieurs est en route pour Tunis. Elle y arrive dans la journée. En Tunisie, les Lions participent au Championnat d'Afrique des Nations de la catégorie. C'est dans la nuit d'hier que le groupe a quitté Yaoundé. En journée, l'entraîneur national, Blaise Mayam Re-Niof a effectué deux séances d'entraînement au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé (Paposy). La première ne concernait que les passeurs et les libéros. Un dernier réglage technique, en somme. Pour les passeurs, il était question de s'appesantir sur le contact percuté pour les passes aux ailes. Tandis qu'avec les libéros, le renvoi de balle sur service était la priorité.

La deuxième séance a regroupé tout l'effectif des 14. La veille déjà, le capitaine Nathan Wounembaina et ses coéquipiers avaient reçu la visite du ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, au cours de l'unique séance d'entraînement de la journée. Une présence qui est venue galvaniser les poulains de Blaise Re-Niof Mayam, à quelques heures de leur départ. Lors de cette compétition, ils devraient affronter les sélections nationales comme l'Algérie, le Burundi, le Congo, l'Egypte, la République démocratique du Congo (RDC), le Tchad et le pays hôte. On sera fixé sur la liste définitive des pays participants à ce rendez-vous continental avant la réunion technique prévue demain.

C'est également à l'issue de cette réunion que le Cameroun sera fixé sur ses adversaires du premier tour. La compétition commence effectivement dimanche 21 juillet prochain. Il y a deux ans, les Lions de volley-ball avaient occupé la troisième place en Egypte. Laquelle était synonyme de qualification pour le Championnat du monde en Italie-Bulgarie. Cette année, même si la compétition n'est pas qualificative pour un tournoi supérieur, le groupe espère au pire occuper une place sur le podium, et au mieux, remporter le trophée continental. Surtout qu'au Championnat du monde, le Cameroun avait battu la Tunisie, alors Championne d'Afrique. Les 14 joueurs sont donc conscients de ce challenge.

Tout le monde se porte bien. Nathan Wounembaina s'est remis de la grosse frayeur causée par son talon d'Achille. Le meilleur joueur du championnat de France (2018 et 2019) est conscient du challenge que ses coéquipiers et lui doivent relever en Tunisie. Le pays hôte a remporté le trophée neuf fois. L'Egypte, huit fois. Tandis que l'Algérie et le Cameroun comptent chacun deux sacres.