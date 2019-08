Madagascar: Haltérophilie - Jeux Africains - Trois médailles d'argent et deux de bronze pour Madagascar

Eric Andriantsitohaina a récolté deux médailles d'argent et un bronze.

La moisson de médailles continue pour les leveurs de fonte malgache à la salle Nadah de Rabat. Cinq médailles sont tombées dans l'escarcelle malgache hier, dont trois d'argent et deux de bronze.

Il a fait mieux qu'il y a quatre ans à Brazzaville, mais, a raté les médailles d'or de sa catégorie face à Appa Emmanuel Inemo du Nigeria. Eric Andriantsitohaina, triple champion d'Afrique des moins de 61 kg s'est contenté du bronze en arraché avec une prise à 115 kg. Le Nigérian, Inema s'est offert l'or avec 120 kg et l'argent pour le Tunisien, Amine Bouhijbha avec 119 kg. A l'épaulé-jeté, la course à la médaille d'or était âprement disputée entre les deux leveurs de fonte. Eric a fait un premier essai à 147 kg et il l'a réussi avec brio, si son adversaire a commencé la barre à 145 kg. Les deux haltérophiles ont tous passé la barre à 150 kg. Au troisième et dernier essai, le Nigérian a soulevé 151 kg. En tentant le doublé, épaulé-jeté et total olympique, Eric Herman a mis la barre très-haut à 157 kg, mais, malheureusement, il a échoué. Il s'est emparé ainsi de la médaille d'argent en épaulé-jeté et en total olympique avec 271 kg. Le Nigérian a réalisé le triplé inédit. L'autre haltérophile engagé dans cette catégorie, Jules Antonio Andriamahefa a pris la médaille de bronze du total olympique avec 231 kg. Chez les moins de 67 kg, Tojo Andriantsitohaina a remporté l'argent de l'arraché avec 132 kg où l'Egyptien, Ahmed Saad, a ravi l'or avec 134 kg et le Libyen, Ahsaan Shabi le bronze avec 128 kg. Il a raté l'épaulé-jeté et le total olympique.

Relance du sport. « Je félicite l'équipe nationale de basketball 3×3. C'est le résultat des efforts entrepris depuis la médaille de bronze au Championnat d'Afrique 3×3 au Togo où nous avons occupé la 3e place en 2017. Mais surtout la qualité de préparation et prise en main de notre équipe nationale avec l'appui de la fédération qui a multiplié les compétitions de cette discipline. C'est une grande première dans l'histoire du basketball masculin alors je ne peux qu'être fier de ce résultat qui désormais place Madagascar parmi les meilleurs en Afrique en battant l'Angola, le Mali et l'Égypte. Des pays rois du basket-ball Quant à l'haltérophile, cette discipline reste égale à elle-même avec des résultats surprenant qui fait de la Grande Ile une des meilleures sur la scène africaine. L'haltérophilie malgache a pris une autre dimension en se faisant de la place aux Jeux Africains qui constituent pour beaucoup de pays une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Ce qui signifie le niveau élevé de la compétition. Le sport a pris son envol en commençant par la CAN, ensuite les Jeux des Iles et maintenant les Jeux Africains. Ce qui n'est autre que l'accomplissement de la politique du sport mis en place par le président de la République, Andry Rajoelina. Une sérieuse prise en main de nos sportifs est plus que nécessaire afin de garder ce niveau et même de l'améliorer » a fait savoir, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto.