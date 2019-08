Tunisie: Ligue Arabe - Début au Caire des travaux de la 10e réunion arabe sur la concurrence et la lutte contre le monopole

Le Caire — Les travaux de la 10e réunion du groupe d'experts sur la concurrence et le contrôle du monopole au sein de la Ligue des Etats arabes ont débutés, lundi au Caire, avec la participation des représentants des institutions compétentes des pays membres de la Ligue.

Lors de cette réunion de deux jours sera discuté un ensemble de questions liées à la concurrence et au contrôle du monopole avec comme objectif principal d'élaborer la version finale du protocole de coopération dans le domaine de la concurrence, qui sera soumise pour adoption à la prochaine session du Conseil économique et social de la Ligue, prévue en septembre prochain.

Le groupe d'experts va également discuter d'une clause relative aux règles arabes en matière de concurrence, et de la mise en place d'un guide en la matière incluant les remarques de certains pays, ainsi que les nouveautés au niveau international, a indiqué à la presse Bahjet Abu Nasr, Directeur du département de l'intégration économique de la Ligue Arabe rapporte l'agence de presse MAP.

Ce protocole de coopération comprend cinq articles visant à créer le climat propice à la complémentarité et à l'intégration économique dans le but de profiter au maximum d'une politique de concurrence dans les pays arabes, à fédérer les efforts de coordination des politique et à œuvrer pour l'harmonisation des législations des différents pays.

Le texte vise aussi à encourager et à renforcer la coopération et la coordination entre les pays membres dans le domaine de la concurrence afin de partager les expertises et les expériences et d'apporter le soutien nécessaire aux pays arabes qui visent à améliorer ou à promulguer des lois relatives à la concurrence, a précisé M. Abu Nasr.

Composé de 19 articles, le guide des règles arabes dans le domaine de la concurrence vise la protection et l'encouragement de la concurrence pour renforcer l'efficacité économique, conformément à ces règles.