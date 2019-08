Algérie: L'association des grands invalides de la Guerre de libération loue le travail de l'instance de dialogue et de médiation

Oran — L'association des grands invalides de la Guerre de libération nationale a loué, lundi à Oran, par la voix de son président, Haï Abdennebi, le travail de l'instance de dialogue et de médiation, indiquant qu'"elle peut contribuer de manière efficace dans la sortie de la crise politique que connait le pays".

A l'ouverture d'une conférence nationale organisée à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du Congrès de la Soummam (la Journée nationale du moudjahid), qui coïncide avec le 20 août, M. Haï a indiqué que son organisation "salue et loue le travail de l'instance nationale de dialogue et de médiation qui peut contribuer efficacement à trouver une solution à la crise politique que connaît le pays", soulignant que son association "soutient et appuie cette voie pour réaliser les objectifs auxquels aspirent les différentes franges du peuple algérien".

Il a appelé, à l'occasion, à "impliquer l'ensemble des forces vives (du pays) et les compétences nationales afin de trouver rapidement les solutions nécessaires afin d'éviter la multiplication des dangers qui pourraient toucher les situations économique, politique et social du pays".

"Malgré l'âge avancé" des membres de son association qui, a-t-il dit, "n'a jamais failli dans l'accomplissement de son devoir et avait consenti des sacrifices dans le recouvrement de la souveraineté nationale, nous aspirons comme le reste de la société à un Etat moderne, fait de principes, de justice et de démocratie véritable".

Et d'ajouter, à ce propos : "il est devenu nécessaire d'accélérer la préparation d'un climat favorable pour l'élection d'un nouveau Président de la République", tout en mettant l'accent sur "la nécessité d'une nouvelle loi sur les élections et la révision efficace des listes électorales".

Le président de l'association des grands invalides de la Guerre de libération nationale a également indiqué que son organisation considère que "les grandes et profondes réformes revendiquées par le peuple, dans les domaines politique, social, culturel et économique, font partie des prérogatives du nouveau Président de la République élu dans la transparence et la démocratie".

Haï Abdennebi s'est, par ailleurs, félicité, au nom de l'organisation, de la lutte contre la corruption, louant, dans ce cadre, l'Armée nationale populaire, qui accomplit son rôle dans la protection du pays et veille à la préservation de sa stabilité.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part des membres de l'association et des représentants des autorités locales et des universitaires, une conférence sur le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du Congrès de la Soummam (la Journée nationale du moudjahid), qui coïncide avec le 20 août, a été animée par l'historien Mohamed Belhadj.