Maroc: Round up sur les renforts du WAC et du Raja

A l'instar des précédentes saisons, les deux clubs phares de la métropole, le WAC et le Raja, comptent bien réussir l'exercice 2019-2020 lors duquel ils seront engagés dans plusieurs tableaux. Pour ce faire, ils ont saisi la période du marché des transferts estival en vue de renforcer leurs rangs respectifs.

Ainsi le Raja a entamé le mercato un peu plus tôt avec huit recrutements en commençant par le défenseur central Salif Coulibaly et l'enfant prodige des Verts Mohcine Metouali en provenance du club qatari d'Al Ahly. Le Raja ne s'est pas arrêté là et a recruté deux autres jeunes joueurs, à savoir Hassan Bouain et Mohamed Aymen Sadil en plus du retour d'Omar Arjoun à son club formateur. A ces éléments s'ajoutent Lyamba Ngoma et Hamid Ahaded en provenance du Zamalek et qui évoluera chez les Verts à titre de prêt pour une durée d'une année et qui devra, en principe, combler le départ de Mohcine Yajour parti au club de Damac en Arabie Saoudite.

Et c'est le Congolais Ben Malango qui a clos pour le moment le marché des transferts du Raja, sachant qu'une polémique a éclaté sur l'expiration ou non de son contrat avec son club du TP Mazembe.

Le deuxième buteur de la Ligue des champions 2018 a signé un contrat de trois ans avec le club casablancais et son transfert a été effectué dans les règles, selon les responsables rajaouis.

Côté départs, l'équipe sera privée cette saison de certains cadres tels que Mohcine Yajour, Sanad Warfali, Lema Mabidi ou encore Zakaria Hadraf, en plus de Salaheddine Bahi et Ibrahima Niasse.

Il y a lieu de signaler également que l'équipe a émis des cartes d'abonnement pour les supporters. L'objectif pour cette année est d'atteindre 20.000 abonnés, sachant que jusqu'à présent, le nombre atteint est de 9000.

Pour les champions du Maroc en titre, le désolant feuilleton de la finale de la Ligue des champions contre l'Espérance de Tunis et l'attente du verdict de la Commission d'appel de la CAF n'ont pas été faits pour faciliter les choses pour les Rouges.

Au cours de la prochaine saison qui s'ouvrira le 13 septembre, le WAC sera coaché par un nouvel entraîneur, à savoir le Serbe Zoran Manojlovic qui a succédé au Tunisien Faouzi Benzarti parti à l'Etoile du Sahel.

Les cinq nouvelles recrues du WAC sont Haitem El Bahja, Brahim Nejmeddine, Mohamed Kamal venant de l'AS FAR, l'international marocain Ayoub El Kaabi qui s'est engagé avec les Rouges sous forme de prêt pour une durée de 6 mois avec option d'achat. Tout comme El Kaabi, le Congolais Kabongo Kasongo a rejoint le WAC sous forme de prêt d'une saison.

En revanche, le Wydad a perdu l'un de ses piliers Mohamed Ounajem qui a signé au Zamalek SC.

Des renforts qui ne sont pas du goût des supporteurs qui souhaitaient des recrutements d'un standing supérieur pour pallier le départ de Mohamed Ounajem et l'absence de Salah Eddine Saidi blessé lors du stage effectué avec l'équipe nationale.