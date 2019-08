Congo-Kinshasa: Sylvestre Ilunga - Vers son premier baptême de feu !

Ce jour-là, il ne sera pas seul devant la Représentation Nationale. Lui et ses soixante-six co-équipiers, se serrant, certainement, les coudes, devront démontrer sur quel morceau de bois, ils se réchauffent.

Ilunga Ilunkamba dit Sylvestre, du haut de ses 76 ans d'âge et de sa longue expérience d'économiste et de gestionnaire patenté de la chose publique, est appelé à formuler des propositions concrètes pour sortir la RD. Congo de son marasme actuel, de sa misère et de la paupérisation de son peuple et, surtout, de tous les assauts répétés des crises politiques factices et de la recrudescence de l'insécurité généralisée à travers toute l'étendue du territoire national.

Sans s'éloigner de la vision de Félix Tshisekedi, élu et proclamé Président de la République qui, à son tour, avait déjà tout un florilège d'engagements vis-à-vis de la nation, sous la barbe de plusieurs témoins venus du monde entier, le 24 janvier 2019, il devra tenir sur ses gardes. Et, dans le même esprit, il ne devra pas dépasser les bornes tracées par l'Accord de la coalition qui a été signé au grand soir du 29 juillet dernier, à l'Hôtel du Fleuve Congo. Il ne perdra pas, cependant, de vue tous les autres problèmes vitaux de la nation. Allusion faite, ici, à tous les épiphénomènes à l'instar d'Ebola, de la rougeole, de la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, des besoins sociaux de base et des exigences sans cesse croissantes de la reconstruction du pays, de son industrialisation ainsi que de la reprise de la coopération mutuellement avantageuse avec toutes les autres nations du monde éprises de paix.

Ça s'annonce chaud...

Tantôt, l'on parle de mercredi 28 août prochain. Tantôt, d'aucuns plus proches de la Speaker de la chambre basse susurrent la date du jeudi 29 août. Comme pour dire qu'après la publication du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est attendu devant les Députés, au Palais du Peuple, où il doit dévoiler son programme et convaincre, avant de réussir son examen de passage vers le strapontin de la gestion courante de la Res Publica.

Certes, la date n'est pas encore officiellement fixée. Mais, les commentaires et supputations y vont dans tous les sens, y compris dans celui consistant à se servir de doigts pour compter le nombre de jours restant d'ici la clôture de la session extraordinaire qui interviendra, comme cela est connu de tous, au plus tard, le 7 septembre prochain.

Nombreux sont ceux qui s'accordent à dire qu'il va falloir écouter le Premier Ministre, d'ici la fin de la semaine. De sorte qu'au début de celle qui arrive, qu'il soit réellement investi, lui et son gouvernement, pour qu'ils se mettent, enfin, au travail.

Nommé le 20 mai 2019, il aura fallu plus de sept mois à Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour attendre que la coalition FCC-CACH soit scellée, pour qu'il soit en mesure de constituer son équipe gouvernementale. Et, depuis ce lundi 26 août, peu avant l'aurore, il y est arrivé.

Désormais, son équipe constituée de soixante-six membres est connue. Sa publication, quoiqu'ayant entraîné un grand retard dans l'amorce de l'ère Tshisekedi, déclenche, tout de même, le début tant attendu d'une nouvelle étape, aussi cruciale qu'elle puisse être.

Onction ?

Cette semaine, en effet, si Mabunda Jeanine agence bien son agenda après, évidemment, la validation des mandats des Députés Nationaux repêchés à la Cour Constitutionnelle avant ou après les dernières sentences de la Chambre spéciale, Ilunga Ilunkamba ainsi que l'ensemble de son équipe devront bien se soumettre à la pédagogie devenue traditionnelle, en déclinant les grandes lignes de son Discours-Programme en vue de rechercher, si celui-ci est convaincant, l'onction des Députés Nationaux en guise d'investiture.

Ce qui, du coup, lui ouvrirait les portes et lui permettrait de récupérer les clés de l'Hôtel du Gouvernement, lors de la remise-reprise avec son devancier, Bruno Tshibala Nzenzhe, dont le prolongement du bail n'aura que trop tiré en longueur, depuis que ces tractations fiévreusement engagées au niveau de la coalition FCC-CACH se perdaient en conjecture sur des considérations aussi bien d'intérêt d'équilibre tant politique que de la représentativité des Provinces, du Genre ou des personnes vivant avec handicap.

Tôt ou tard, la liste, si longue soit-elle, dévoile la configuration du nouveau gouvernement, en vertu de l'Ordonnance n°19/069 du 26 août 2019 signée par Félix Tshisekedi, lui-même, peu avant de s'envoler pour Tokyo où il participe, du 28 au 30 août, à la TICAD 7.

Revoici le gouvernement complet

Sont nommés vice-Premiers ministres et ministres aux fonctions :

Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde Malamba

Vice-Premier ministe, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Célestin Tunda Ya Kasende

Vice-Premier ministre, ministre du Budget, M. Jean Baudouin Mayo Manbeke

Vice-Premier ministre, ministre du Plan, Mme Élysée Munembwe Tamukumwe

Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Willy Ngoopos Sunzhel

Sont nommés ministres d'Etat et ministres aux fonctions :

Ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Mme Marie Tumba Nzeza

Ministre d'Etat, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo Buakila

Ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Rubens Mikindo Muhima

Ministre d'Etat, ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, M. Azarias Ruberwa Manywa

Ministre d'Etat, ministre des Ressources hydrauliques et de l'Electricité, M. Eustache Muhanzi Mubembe

Ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Mme Nene Nkulu Ilunga

Ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga Wilima

Ministre d'Etat, ministre du Genre, Famille et Enfant, Mme Béatrice Lomeya Atilite

Ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Muabilu Mbayu Mukala

Ministre d'Etat, ministre de la Communication et Médias, M. David Jolino Diwanpovesa Makelele ma-Muzingi

Sont nommés ministres aux fonctions :

Ministre de la Défense et des Anciens combattants, Aimé Ngoy Mukena

Ministre de Fonction publique, Yollande Ebongo Bosongo

Ministre des Finances, José Sele Yalaghuli

Ministre de l'Economie nationale, Acacia Bandubola Mbongo

Ministre du Portefeuille, M. Clément Kuete Nymi Bemuna

Ministre du Commerce extérieur, Jean Lucien Bussa Tongba

Ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni

Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibassa Maliba

Ministre d'Etat, ministre de la Santé, Eteni Longondo

Ministre des Droits humains, André Lite Asebea

Ministre des Relations avec le Parlement, Déogratias Nkusu Kunzi Bikawa

Ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo Bazibuhe

Ministre des Transports et Voies de communications, Didier Mazengu Mukanzu

Ministre de l'Agriculture, Jean Joseph Kasonga Mukuta

Ministre de la Pêche et Elevage, Jonathan Bialosuka Wata

Ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo

Ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Monkaju

Ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikaki Mabuluki

Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luhaka Losendjola

Ministre de la Recherche Scientifique, José Mpanda Kabangu

Ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo

Ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya

Ministre de la Formation professionnelle, John Ntumba Panumankole

Ministre de l'Aménagement, Aggée Aje Matembo Toto

Ministre des PME, Justin Kalumba Mwana Ngongo

Ministre de la Jeunesse, Eraston Kambale Tsongo

Ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge

Ministre du Tourisme, Bonkulu Zola Yves

Ministre de la Culture, Jean-Marie Lukunji Kikuni

Ministre près le Président de la République, André Kabanda Kana

Ministre près le Premier ministre, Jacqueline Penge Sanganyoi

Ministre auprès du ministre de la Défense, Sylvain Mutombo Kabinga

Ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Eyrolles Michel Nvunzi Meya

Ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Irène Esambo Diata

Vice-ministre de la Justice, Bernard Takahishe Ngumbi

Vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka

Vice-ministre du Plan, Freddy Kita Bukusu

Vice-ministre du Budget, Félix Momat Kitenge

Vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'Etranger, Raymond Tchedya Patay

Vice-ministre de la Coopération Internationale et Régionale, Valery Mukasa Mwanabute

Vice-ministre des Hydrocarbures, Moussa Mondo

Vice-ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Papy Mpungu Lwamba

Vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Budimbu Ntubuanga

Vice-ministre Près le Ministres des Finances, Mata M'elanga Junior

Vice-ministre de l'Economie nationale, Didier Lutundula Okito

Vice-ministre des Mines, Alpha Denise Lupetu Tshilumbayi

Vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti Biyombo

Vice-ministre de l'Environnement, Jeanne Ilunga Zaina

Vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Liliane Banga Lwaboshi

Vice-ministre des Travaux et voies de communication, Jacques Yuma Kipuka

Vice-ministre de la Formation professionnelle, Germain Kambinga Katomba