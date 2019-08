Congo-Kinshasa: ESU - Deux bâtiments inaugurés à l'ISPT/KIN

Samedi 11 août dernier, deux nouveaux bâtiments ont été inaugurés à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa (ISPT/KIN) qui abriteront 15 salles de cours, des bureaux, des ateliers, etc. Ces 15 salles ont la capacité d'accueillir plus de 400 étudiants chacune.

En plus, les travaux de constructions de ces édifices ont été réalisés sur fonds propres de l'ISPT/KIN, via le comité de gestion, chapeauté par le Professeur Patrick Makala Nzengu grâce notamment, au partenariat conclu entre cette alma mater et la Société de bétonnage du Congo.

Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Secrétaire général à l'ESU, le Directeur Général de l'ISPT/KIN, du Président du Conseil d'Administration de l'ISPT/KIN et madame la Secrétaire permanente du Conseil d'administration, des membres des corps Scientifiques, Académiques, Administratifs et les étudiants de cet établissement public.

Le DG Patrick Makala Nzengu a laissé entendre que la construction de ces bâtiments s'inscrivait non seulement dans le cadre de la vision du Chef de l'Etat, mais aussi du comité de gestion d'améliorer la qualité de l'enseignement, d'élargir la capacité d'accueil pour un nombre d'étudiants élevé. D'ores et déjà, l'ISPT/KIN s'est lancé dans la voie de la réforme à travers le processus de Bologne de Licence-Master-Doctorat (LMD) qui exige la modernisation et l'amélioration de qualité de l'enseignement, des infrastructures, de l'équipement, des ateliers, des laboratoires notamment la bibliothèque, selon les standards internationaux. Pour l'année académique 2018-2019, l'ISPT/KIN a évolué avec un effectif amoindri de 800 étudiants pour les promotions de préparatoire et de cycles de graduat ainsi que de licence.

Zoom sur l'ISPT/KIN

Cette alma mater a été créée en 1976 avec un arrangement particulier entre les gouvernements congolais et belge. Il organise dans les cycles de graduat et de licence, en électronique, en électromécanique, mécanique agricole et automobile, mécanique de production, l'informatique industrielle et informatique de gestion, mécanique appliquée et de production, l'électro énergétique, télécommunication et informatique, construction métallique et navale, menuiserie, plomberie, construction (maçonnerie) et la mécanique agricole moto mobile. Il dispose notamment, des ateliers mécanique, électrique et électronique ainsi que neuf laboratoires de différents domaines susdits et métrolique, de transformation hydraulique, des salles de machines et informatique qui permettent qu'il soit placé comme le plus grand Institut supérieur pédagogique et technique en RD. Congo.