Congo-Kinshasa: Gratuité de l'enseignement - Le satisfecit de Serge Bondedi Eleyi

interview

Ayant pris part à la deuxième table ronde sur la gratuité de l'enseignement qui s'est déroulée du 22 au 24 août au Fleuve Congo Hôtel, Serge Bondedi Eleyi, secrétaire général de l'ONG YMAE et coordonateur de la campagne "école eza mombongo te" (une structure qui milite depuis des années pour un accès équitable à l'éducation), a salué l'initiative du Président de la République.

Aux prises avec les fins limiers de La Prospérité, cet acteur éducatif estime que la gratuité de l'enseignement est non seulement un droit constitutionnel, mais également, une façon de réduire le taux d'analphabétisme dans le pays.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité de l'interview.

Monsieur Serge Bondedi, vous avez pris part aux trois journées consacrées à la deuxième table ronde sur la gratuité de l'enseignement. Pensez-vous que cette gratuité sera-t-elle une réalité ?

Oui pace qu'avant la tenue de cette table ronde, il y a un travail qui était fait. Nous, à notre niveau, on continuait à exercer la pression parce que si on voulait passer par la table ronde, c'est pour que cela soit comme un canal de redevabilité qui va regrouper tous les regroupements des acteurs intéressés, mais avant il y a des actes qui ont été posés par le Gouvernement qui démontraient que nous étions déjà dans l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Tenez ! Il y a le calendrier scolaire qui est un outil de référence de base dans la gestion et l'administration scolaire. Ce calendrier, à son point 7, signé par le Ministre et transmis à tous les acteurs, a placé l'année scolaire qui va commencer sous les signes de la gratuité et que tous les frais organisant l'école de base étaient appelés à disparaître. Il y a également une note circulaire qui a supprimé un certain nombre des faits, tant dans des écoles publiques que privées. Et au cours de la clôture de ces assises, le Ministre a demandé aux responsables d'écoles de rembourser tous les frais déjà perçus.

Plus de 2 milliards de dollars américains rien que pour l'enseignement pour un pays qui a un budget global de moins de 10 milliards, ne voyez-vous donc pas que c'est un danger pour d'autres secteurs de la vie nationale ?

Oui mais, vous savez qu'il y a aussi des rapports qui attestent qu'il y a 15 milliards de dollars qui se volatilisent chaque année dans ce pays, donc cette problématique des moyens nous l'avons aussi abordée. Vous savez qu'il y a eu des experts du Ministère du budget qui ont confirmé qu'en ce qui concerne les frais de fonctionnement des écoles, le montant alloué a toujours été liquidé, mais il se pose un problème de détournement où l'argent n'arrive pas à destination pour la plupart de cas. Ce sont là des faits qui démontrent que le problème de moyen est à résoudre à deux niveaux : d'abord, une meilleure gestion des ressources disponibles, puis combler le gap.

C'est vrai que l'éducation n'est pas le seul domaine vital de la vie puisqu'il y a aussi la défense, la santé ; mais la table ronde a arrêté des résolutions comme la création d'une taxe de solidarité pour l'éducation. Cela se fait dans plusieurs pays, et d'ailleurs une manière de créer des ressources innovantes pour soutenir les efforts de l'éducation. Pour mettre en danse tout cela, il y aura un comité de suivi des recommandations.

Avant la tenue de cette table ronde, la société civile avait haussé le ton. Est-ce qu'à l'étape où nous sommes on peut dire que c'est un pari gagné pour la société civile.

Evidemment que c'est un pari gagné parce qu'aujourd'hui, le Gouvernement a été obligé de respecter le prescrit légal. Mais, nous nous restons très vigilants parce que vous savez la gratuité a été abordée par la Constitution promulguée en 2006 mais, nous sommes en 2019. C'est une façon de dire que la politique peut nous promettre mais, après vous n'allez pas obtenir des résultats escomptés.

Avez-vous un mot à adresser au Président de la République qui a essayé de réchauffer cette initiative, et surtout aux élèves qui reprennent le cours dès ce 2 septembre ?

Pour le Président de la République, nous l'encourageons et nous le félicitons pour cette volonté nette manifestée et nous lui promettons tout notre soutien pour que cela soit réellement effectif. Et en ce qui concerne les élèves, je dois vous dire que je pense à tous ces 1.500.000 enfants qui ont abandonné le chemin de l'école parce qu'il n'y avait pas les frais. Aujourd'hui, les portes de l'école leur seront ouvertes, qu'ils s'inscrivent massivement. Les parents doivent aller récupérer l'argent déjà perçu dans différentes écoles.