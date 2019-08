Ile Maurice: Projet de loi - Le ministre pourra faire la pluie et le beau temps à la météo

Comme de la pluie s'abattant dans une journée ensoleillée. Le Mauritius Meteorological Services Bill, projet avalisé par le Conseil des ministres le 16 août, est en circulation depuis quelques jours parmi les députés. Il est presque probable que ce projet de loi soit à l'agenda des travaux parlementaires du 13 septembre.

Toutefois, l'opposition est surprise que le gouvernement présente ce projet de loi alors qu'il n'y a aucune urgence et qu'elle n'en a jamais entendu parler. De plus, du côté des anciens cadres de la Mauritius Meteorological Services, on explique que l'article en question de ce projet de loi leur fait craindre le pire.

Il donne le pouvoir au ministre d'intervenir auprès de la station de Vacoas. Dans le cas actuel, c'est à Etienne Sinatambou que revient ce rôle.

L'article 10 (1) de ce projet de loi stipule que «the Minister may give such directions of a general character to the Mauritius Meteorological Services, not inconsistent with this Act, as he considers necessary in the public interest, and the Mauritius Meteorological Services shall comply with those directions». Un ancien directeur général de la météo parlant sous le couvert de l'anonymat ne cache pas son inquiétude.

Dangereux

«Ce n'est pas clair. Est-ce que cela veut dire que le ministre pourra influencer la météo quand il s'agit des avertissements cycloniques ? Est-ce que c'est un politicien, souvent influencé par la pression économique, qui donnera des directives à un scientifique ? Si tel est le cas, c'est grave», prévient-il. En plus de 30 ans de service au sein de la station de Vacoas, ce météorologue affirme qu'aucun ministre n'a essayé de l'influencer quand il a fallu émettre des avis cycloniques.

Subiraj Sok Appadu, également ancien directeur général de la météo, n'est pas d'accord avec cet article. «C'est dangereux. Ce n'est pas bon du tout. Un ministre peut être n'importe qui. Par exemple, est-ce qu'un ministre qui est avocat ou comptable peut mieux comprendre la météo qu'une personne qualifiée dans le domaine ? En revanche, le gouvernement en consultation avec le directeur peut prendre une décision dans l'intérêt du public», signale-t-il.

Des projets de loi plus urgents

Du côté des politiciens, le leader adjoint du Mouvement militant mauricien, Reza Uteem, ne comprend pas pour quelle raison le gouvernement croit qu'il y a urgence à présenter ce projet de loi, alors qu'il y a d'autres priorités à la veille de la dissolution du Parlement. «Le service météorologique a toujours existé. Le gouvernement ne crée pas une nouvelle entité sous cette loi. Pourquoi maintenant ? J'aurai préféré qu'il vienne avec un projet de loi pour la création d'un Land Tribunal pour les victimes qui ont perdu leurs terres, par exemple. Ira-t-il de l'avant avec le mini-amendement en vue des élections générales ? Tout cela, ce sont des sujets à traiter en urgence», regrette le député mauve.

Même avis du côté de Shakeel Mohamed, député du Parti travailliste. Il estime que le gouvernement n'a rien à proposer en attendant les élections, d'où ce projet de loi. «Je ne comprends pas. Il y a plus urgent que ce projet de loi. Le Children's Bill par exemple, pour protéger les enfants. Le Police and Criminal Evidence Bill se fait aussi attendre pour empêcher la police de procéder à des arrestations arbitraires en prenant des directives du gouvernement », argue-t-il.

Selon l'explication du gouvernement, ce projet de loi permettra à la météo de fonctionner dans un cadre juridique qui est inexistant depuis sa création. De plus, aussitôt la loi votée, la station de Vacoas sera la seule entité à pouvoir faire des prévisions pour toute la République.