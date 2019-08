Congo-Kinshasa: Complexes scolaires Bon Départ et Bon Espoir - Les enseignants outillés sur l'enseignement inclusif en RDC

Près de 4 établissements des enseignants des enfants en situation de handicap dont l'école Bon départ, Bon Espoir, Marie des Anges et l'école chrétienne Mon Berceau de joie, se sont réunis en formation sur l'éducation inclusive le lundi 26 août 2019, à Kalamu.

Les travaux qui se tiendront jusqu'au mercredi 27 août, ont pour but l'approfondissement des techniques et l'outillage de ces enseignants sur les notions essentielles liées à l'éducation inclusive. Il est question de traiter les grandes thématiques liées aux difficultés que rencontrent ces derniers au cours de leur service et de les appeler à fournir encore plus d'efforts pour que l'inclusion de ces enfants soit une réalité. Aussi, l'autre revers de la pièce est de sensibiliser les parents des enfants sains ainsi que la société congolaise à tous les niveaux, de les accepter pour mieux les aider à se construire un avenir meilleur.

Plusieurs motivations ont conduit à la tenue de ces trois jours de formation des enseignants des quelques écoles de récupération des enfants vivant avec des problèmes mentaux en RDC, en général, et à Kinshasa, en particulier. Il y a notamment, le souci d'intégrer tous les enfants, même ceux vivant avec handicap à l'école pour assurer leur avenir, sensibiliser les parents des enfants atteints d'anomalie, outiller les formateurs des enfants en situation de handicap, interpeller toutes les couches de la société à s'imprégner de cette réalité, en gros, favoriser l'enseignement inclusif.

Quid du handicap mental ?

C'est dans cette ligne droite que le Coordonateur de l'Ecole Bon Départ, M. Jean-Marie Mulumba a initié avec la complicité de Madame Yoko Mallait, promotrice de cette œuvre salvatrice des enfants délaissés, des formations pour outiller avec consistance les professionnels de la craie, à se dévouer dans leur mission, celle de venir en aide aux nécessiteux.

D'entrée de jeu, l'on a décortiqué la notion de handicap mental qui demeure encore floue dans certains esprits. Ce trouble est définit comme l'incapacité remarquée chez un individu d'arriver à accomplir les tâches qui lui sont confiées. Selon Jean- Marie Mulumba, on distingue deux types de handicap. Le handicap mental qui est l'incapacité de produire chez une personne les résultats attendus dans les différents domaines du développement, cela par rapport à son âge. Et, le handicap moteur dû aux différents troubles liés à la naissance, ou survenus des accidents extérieurs.

Le handicap mental ne se transmet pas

Il appert que les enfants en situation de handicap sont jusqu'à ce jour perçus comme des «enfants sorciers», dans plusieurs ménages épris de spiritualité débordante. Du coup, ils sont évités, voire écartés de la société. Leur prise en charge est assez faible, leurs parents sont soit trop protecteurs ou souffrent de déni de la situation de leurs enfants et les laissent longtemps dans cette position, affirme le coordonnateur Jean-Marie Mulumba.

Raison pour laquelle, il a tenu à faire un test de niveau à cette équipe des enseignants, à qui il appelle à l'abnégation et au don de soi, pour aider ces enfants dits à problème à s'épanouir, pour qu'ils soient utiles à la société dans l'avenir. M. Mulumba Jean-Marie a expliqué que "ces anomalies ne sont pas contagieuses... Avant de faire une intégration des enfants en situation de handicap dans des classes ordinaires, il y a une évaluation à faire qui nous permet de situer le niveau, le rythme d'apprentissage et les capacités d'adaptation dans une classe. Quand on trouve que les capacités sont proches de ce que l'enfant ferait dans une classe. Sinon, on va l'encadrer d'abord à part, lui donner des atouts efficaces qui peuvent lui permettre de mieux s'intégrer".

Des résolutions pour un meilleur avenir

Intervenant à ce sujet, Mme Munkwampia Astrid, enseignante à Bon Départ a signifié que "la plus grande difficulté que rencontrent les enseignants de ces types d'enfants, c'est avant tout le manque de collaboration avec les parents, qui sont pour la majorité trop protecteurs... Leurs enfants sont déjà si difficile à maîtriser qu'ils doivent subir une certaine discipline, que les parents refusent d'accepter". Au regard de tous ce qui précède, Plusieurs résolutions ont été prises après des échanges sur la prise en charge de ces enfants en situation de handicap, entre les différents enseignants présents dans cette formation de grande importance.

Il s'agit, entre autres, de la création d'une plateforme des écoles d'intégration de ces enfants et de plusieurs centres de formation des enseignants. Ces centres s'occuperont du renforcement des capacités des enseignants sortis des sections pédagogiques, en vue de consolider leurs aptitudes dans le domaine de la pédagogie différenciée, de la sensibilisation dans des différents niveaux, ainsi que de l'échange d'expérience entre les parents et encadrement des parents.