Congo-Kinshasa: Tour préliminaire retour de la CAF - DCMP et VClub qualifiés pour la 16ème de finale, l'As Maniema éliminé

L'Association sportive Victoria club a obtenu dimanche 25 août dernier, son ticket qualificatif grâce à sa victoire d'un but à zéro (1-0) au stade de martyrs contre le club camerounais d'USM de loum, alors que l'As Maniema union s'est vu éliminer aux tirs au but à domicile, au stade Joseph Kabila.

Par contre, les immaculés de Daring Club de Motema ont franchi l'étape du tour préliminaire, en battant les camerounais de Stade Renard sur un score cumulé de (4-0). Ces matchs s'inscrivaient pour le compte du tour préliminaire de la campagne africaine.

A noter que les trois représentants congolais étaient en lice pour le ticket qualificatif de la 16ème des finales de la campagne africaine. Seuls, les club kinois ont résisté dans cette course et ont franchi la seconde étape du tour qualificatif. Ce faisant, l'Association sportive victoria Club a trouvé sa qualification grâce à sa petite victoire d'un but à zéro contre les camerounais d'USM de loum. Le match avait du rythme de part et d'autre. Un but salvateur a fait trembler le filet du club camerounais, et a fait baisser la tension du public vert et noir venus nombreux pour pousser les Moscovites à la victoire. Pendant ce temps-là, à Kindu, l'as Maniema s'est vu éliminer de la compétition après les tirs au but (2-4). Cette défaite écarte la formation de Maniema union au profit de l'As pélican du Gabon.

Pour leur part, les hommes d'Isaac Ngata de DCMP ont été plus forts que le camerounais de Stade Renard, en les battants sur le score entassé de quatre buts à zéro (4-0).

Avant le match retour, les immaculés avaient déjà deux buts d'avance acquis au match aller à Kinshasa. Dès la première Mi-temps, le milieu du terrain "Koné Junior" avait ouvert le chemin de but sur coup de pied arrêté à la 14ème minute, et le second but est arrivé à la 30ème minute par le truchement du capitaine immaculé " Gikanji Doxa".

Pour rappel, les "Bana dora " croiseront le fer à la 16ème de finale avec le club " El Khartoum El Watari de soudan et les Gabonais retrouveront les Nigérians de Rangers. Par contre, le TP Mazembe, l'unique club congolais exempté au tour préliminaire de C1, va devoir affronter les malgaches de Faso Juniors. Ce rendez-vous pourra avoir lieu les 13, 14 et 15 Septembre 2019.