Congo-Kinshasa: La FAO appuie la RDC à la validation du document de Politique Nationale de Bambou

A l'issue d'un atelier tenu le samedi 24 août dernier à Kinshasa, la FAO et le Gouvernement congolais ont procédé à la validation du document de Politique Nationale Bambou, conçu depuis 2017. Plusieurs participants des secteurs différents ont pris activement part à cette conférence-débat.

Des membres du gouvernement, des ONG, la société civile ainsi que des instances internationales étaient de partie. Tour à tour, le représentant du Ministre de l'Agriculture, M. Jean-Pierre Lunumba Lompema et le numéro un de la FAO en RDC, Aristide Ongone Obame ont pris la parole pour s'en féliciter de la confiance qu'ils ont entretenus jusqu'à ce jour, dans la recherche du bien-être des congolais.

"La nécessité de disposer d'un document de Politique Nationale Bambou (PNB) est subséquente à la révélation de l'importance du Bambou sur le plan économique, social et environnemental", a déclaré Jean- Pierre Lunumba, dans son mot de circonstance. "Ce document que vous aller valider est un ensemble des actions à mettre en œuvre pour permettre aux parties prenantes impliquées dans le processus de développement et de promotion du secteur bambou de dégager le potentiel de richesses que cette ressource stratégique renferme", précise-t-il.

Ici, l'objectif ultime est de faire du bambou un outil de développement par excellence dont la vision sera de contribuer au développement d'une économie verte au bénéfice du développement économique et social de la RDC.

Prenant à son tour la parole, le représentant de la FAO, Aristide Obame a laissé entendre que "l'objet de notre rencontre est de passer en revue tout le document afin de prendre connaissance du contenu de ladite politique, ses lignes directrices, le cadre juridique et institutionnel proposé, ses axes stratégiques et le plan d'action proposant des grandes lignes de stratégies et plan défavorable à la promotion de l'utilisation de bambou comme levier stratégique du développement socio-économique et de la protection environnementale".

Un outil important

Ainsi, ce document constituera-t-il un outil qui soutiendra les efforts du gouvernement congolais entrepris depuis décembre 2012, à travers la stratégie-cadre National REDD+ à réduire les causes directes et sous-jacentes de la déforestation dont l'objet principal est la lutte contre la pauvreté par le biais de l'économie verte.

Pour le coordonateur national du programme national Bambou, Gina Tchilolo Tchishiku, avec cet atelier de validation, l'on peut déjà préconiser l'opérationnalisation dudit programme. "Le document politique national bambou constitue un vivier d'actions et d'activités à inscrire dans le budget national et susceptible d'être soumis aux partenaires au développement et bailleurs de fonds pour financement", a-t-il soutenu.

Tout compte fait, Jean-Pierre Lunumba a remercié la FAO qui continue à apporter son appui inconditionnel au programme National Bambou en RDC. Quant à Aristide Obame, le Représentant de la FAO, il a promis de continuer à accompagner la RD. Congo et dit ne ménager aucun effort pour arriver à des résultats plus au moins satisfaisants.