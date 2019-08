Congo-Kinshasa: Pasteur Franck Nazir - «Tout pasteur qui crée une église n'est pas forcément à la recherche de l'argent, les exceptions existent»

interview

La multiplicité des églises de réveil est de plus en plus remarquable dans la ville de Kinshasa. On compte environ 3 à 5 églises sur une même avenue, au regard impuissant de plusieurs habitants dérangés par le vacarme que ces « Maisons de Dieu » produisent à longueur des journées.

Pour le Pasteur Franck Nazir Ibanda qui s'est ouvert à votre rédaction, l'implantation multiple de ces églises n'est pas une chose mauvaise. Il existe, précise-t-il, des appelés du Seigneur qui accomplissent réellement leurs missions sans forcément être à la recherche d'un quelconque enrichissement, ni autre motivation allant à l'encontre du bon sens. Ainsi donc, "il ne faut pas mettre tout serviteur de Dieu dans un même lot". Et face au constat réalisé par rapport à la proximité de ces églises, il recommande à ce que ces installations se fassent dans l'ordre pour éviter tout conflit, et dérangement pour les habitants des alentours.

Ci-dessous, les réponses du Pasteur aux questions de La Prospérité.

Pasteur Franck Nazir Ibanda, vous êtes un des bergers conduisant une église à Kinshasa. Nos lecteurs aimeraient en savoir plus sur vous...

Il est souvent difficile de parler de soi, mais je ferai un bref aperçu de ma personne. Je suis le pasteur Franck Nazir Ibanda, berger à l'église Maison de l'éclaircissement Centre Chrétien (MECC) dont le Seigneur m'a donné le mandat de conduire. C'est une jeune église située sur l'avenue Luano n°4 référence : Arrêt quado, à Kintambo Magasin dans la commune de Ngaliema.

Plusieurs églises naissent tous les jours et pullulent les rues de la capitale. Quelle lecture faites-vous du paysage actuel que présentent les églises de réveils à Kinshasa ?

Effectivement, nous constatons une multiplicité des églises dans la capitale et plusieurs personnes s'en plaignent. D'une part, nous devons savoir qu'il y a un rôle que l'église joue dans la société qu'il ne faut pas ignorer : elle développe les mœurs, contribue au changement de comportement et des mentalités des gens, et il y a des choses que nous devons à église. Ainsi donc, plusieurs personnes qui ont eu à rencontrer le Seigneur dans leur vie grâce à celle-ci, nombreux ont décidé d'abandonner les mauvaises vies qu'elles menaient avant notamment le vol, la prostitution, la criminalité, la débauche, l'ivrognerie, etc. Donc, nous avons un paysage d'une église qui permet aux gens de s'améliorer par des enseignements. L'église a un apport positif dans la société qu'il ne faut pas ignorer.

Comment réagissez-vous aux propos des kinoises et kinois qui pensent que les pasteurs créent des églises pour s'enrichir ou pour des raisons de leadership ?

Partant de cette conception, je vais répondre sur deux volets. Il ne faut pas embarquer tous les serviteurs de Dieu dans un même sac ou généraliser car, les exceptions ne manquent pas. Il y a, d'un côté, des personnes appelées dans le ministère, des personnes à qui le Seigneur a donné le mandat de créer des églises afin que ceux-ci puissent conduire son peuple. Cette catégorie d'hommes de Dieu ne créent pas des églises par souci de s'enrichir ou par recherche de leadership mais plutôt, prêchent l'évangile réellement, exercent leurs appels dans la conformité et l'honnêteté devant Dieu et les hommes, en faisant leur travail correctement. On ne crée pas une église pour amasser des richesses, ce n'est pas une raison fondée et censée pour la créer.

Mais, malheureusement, d'un autre côté, nous constatons qu'il y a une catégorie de personnes qui, n'étant pas d'abord appelées, s'autoproclament pasteurs et créent des églises selon leurs propres élans, ne visant que l'argent qui peut en découler. Certains vont jusqu'à quitter leurs églises d'attache par rébellion, pour en créer les leurs par souci de devenir aussi leaders en lieu et place d'attendre le moment convenable. Ce sont des choses que je déplore personnellement en tant que serviteur de Dieu. Donc, je dirai aux kinois que tout pasteur qui crée une église n'est pas forcément à la recherche de l'argent, encore moins à la recherche d'une comparaison avec d'autres pasteurs.

Pasteur Franck Nazir, en parcourant les coins et recoins de Kinshasa, nous constatons que sur une avenue, on peut retrouver plusieurs églises, parfois face à face ou côte à côte. D'après vous, qu'est-ce qui est à la base de cette situation ?

Certains abus que nous remarquons sont traduits par le manque d'organisation des églises de réveil ainsi que de la plateforme qui les gère. Je ne mets pas en doute le leadership de certains, mais je trouve que c'est aussi un manque de sagesse. Contrairement à nous, certaines communautés n'ont pas ce problème de proximité, de leadership où sur une même avenue il peut se trouver 4 à 5 églises. J'ai eu à échanger avec un autre homme de Dieu de la ville qui m'a expliqué que dans leur organisation et leur manière de procéder, la communauté exige au pasteur de la nouvelle église de l'implanter à plusieurs kilomètres d'une autre déjà existante. Ceci, pour éviter certains conflits et des nuisances sonores pour la population environnante.

Partant de ce tableau, quelle suggestion pouvez-vous faire ?

De part de mon expérience dans le sacerdoce, je suggère et conseille que pour des raisons d'ordre et pour éviter des conflits, il est préférable d'aller ailleurs, loin d'une autre église déjà présente sur le lieu.

Avez-vous un autre point à ajouter que nous n'avons pas pu évoquer au cours de notre entretien ?

Allant dans le même thème, je m'adresse aux personnes qui critiquent la multiplicité des églises, que celles-ci ne sont pas des bars et boîtes de nuits qui se multiplient dans la ville. La multiplicité des églises en soi n'est pas chose mauvaise, mais ceci ne donne pas un champ libre à un désordre, les choses doivent se faire dans les normes. Notons que les comportements de nos enfants sont déterminés par la qualité des informations qu'ils reçoivent au-delà de ce qu'ils apprennent à l'école. Lorsque vous observez la qualité de musique qui circule, autrement appelée «mondaine», et le contenu qu'elle renferme, il y a de quoi dire que le contenu n'est pas propre. Beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons, et certains parents vivent ce qu'ils entendent dans ces chansons. L'église combat ces vices et a un grand travail à faire. J'exhorte ceux qui sont appelés à servir Dieu, et qui n'ont pas lancé des églises par la recherche du gain, à travailler durement dans la vie des gens, bien structurer leur façon de faire, et pourquoi pas en étendre d'autres. Le travail est immense.

Merci pasteur de nous avoir accordé votre temps.

Je vous en prie.