Congo-Kinshasa: Albert Kabasele - Enfin, l'Institut Géographique du Congo entre les mains expertes

Après la suspension de l'ancien DG accusé de "megestion, détournements des deniers publics et des matériels techniques, spoliation des immeubles et concessions de l'Institut, bradage du patrimoine divers, instauration d'un climat malsain caractérisé par la terreur depuis plus de 8 ans de gestion à titre intérimaire", le Ministre de la recherche scientifique a désigné pour assumer les fonctions de Directeur général de l'Institut géographique du Congo, le Professeur Albert Kabasele Yengayenga, jusqu'alors Directeur Scientifique de la même structure.

A scruter de près le profil du nouveau responsable de l'Institut géographique du Congo, une structure capitale de la recherche scientifique en RDC, il y a lieu de pousser un ouf de soulagement, à l'instar du personnel de l'IGC qui se félicite du fait qu'enfin leur établissement soit entre les mains expertes d'un chercheur de niveau international. Chercheur de haut niveau, oui le professeur Albert Kabasele en est un, et pas le moindre. Docteur en sciences spatiales et télédétection du climat à l'Université pédagogique nationale depuis 2009 à la suite de sa thèse intitulée «Bas fleuve Congo, utilisation des données spatiales en appui à la géomatique pour la modélisation de la climatologie de la limnimetrie et de la marée-graphie en RD Congo », Kabasele Albert est un ancien de l'Université Mohamed V de Rabat au Maroc où il a décroché son diplôme d'études approfondies (master) en physique de météo-climat par satellite au centre spatial CRASTE de cette prestigieuse Université marocaine en 2006.

Professeur titulaire à l'Université pédagogique nationale (UPN), le Prof Kabasele YENGA YENGA est fondateur et Directeur de l'Observatoire Spatial des Ressources Naturelles et du Climat (OSRNAC) où il enseigne la modélisation Mathématique, le Système d'information géographique, la Télédétection, la Base des données, l'Utilisation des données spatiales dans l'aménagement du territoire... Outre l'UPN où il est Directeur-Maître de Chaire de Physique Spatiale de Télédétection du Climat au sein de l'Unité de Recherche UR53 au Centre de Recherche Interdisciplinaire de l'UPN CRIDUPN, le professeur ordinaire Albert Kabasele enseigne dans plusieurs universités du pays notamment, l'Université de Kisangani (UNIKIS), l'Université catholique de graben à Butembo, l'Université de Goma (UNIGOM) etc... CHERCHEUR ET CONSULTANT INTERNATIONAL dans les milieux des Experts thématiques nationaux et internationaux, le Professeur Kabasele est présenté comme « un génie ».

Membre permanent du comité de compliance des Nations Unies près l'UNFCCC à Bonn en Allemagne depuis 2015, Expert physicien du climat : Task force climate change DR Congo for COP depuis 2010, Consultant en télédétection SIG Projet et cartographie militaire du Chef de l'Etat depuis 2012, ce savant congolais est l'artisan de l'Atlas électoral de la CENI dont il était Expert Sénior, Directeur de la cartographie entre 2012 et 2016. Consultant National Senior au PNUD-MECNDD/ RDC/Kinshasa et Moanda, ce grand chercheur est l'auteur du système d'alerte précoce du projet PANA zone de Moanda et de l'installation de sa structure organisationnelle. Il a réalisé la Collecte des données GPS ; le Développement d'une base des données fonctionnelles ; la Conception du Système d'Alerte Précoce SAP Océan-Atmosphère. Kabasele Yenga Yenga est l'auteur de l'établissement des modèles Halo métrique et de la note technique sur la cartographie agricole pour le compte de la FAO. Né le 07 mai 1965 à Mikalayi dans l'actuelle province du Kasaï central, de père katangais et de mère luba, ce physicien de l'espace a fait ses études primaires à Mikalayi et ses humanités à l'Institut scientifique de LUSANGA où il obtint son diplôme d'Etat en Biologie-chimie avant de poursuivre ses études supérieures et universitaires à l'Institut supérieur pédagogique de Kananga puis à l'Université pédagogique nationale.