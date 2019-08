Madagascar: MPE - Une série de formations en élevage à cycle court organisées

La filière porcine constitue une des activités d'élevage à cycle court très rentable.

Après Mahajanga, le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) effectue une tournée régionale à Toamasina en vue de prodiguer des formations en élevage à cycle court.

Suite à la demande incessante des éleveurs, le MPE (Malagasy Professionnels de l'Elevage), a organisé une série de formations en élevage à cycle court durant les mois de juillet et août à Mahajanga. Il s'agit notamment de la formation sur la conduite d'élevage pour les filières poulet « gasy », poules pondeuses et poulets de chair ainsi que les filières piscicole, cuniculture, porcine et apicole. Notons que le MPE assure des formations techniques spécialisées allant de l'appui au démarrage de toute activité d'élevage jusqu'au suivi de l'exploitation d'un promoteur, qu'il soit particulier ou groupement d'éleveurs ou entrepreneur rural. Il intervient également sur certaines activités telles que le débecquage, la désinfection et l'insémination artificielle porcine en semence fraîche ou en semence congelée.

Perte d'investissement. En fait, la meilleure conduite d'élevage constitue une condition sine qua non permettant d'obtenir un meilleur rendement de productivité, et par la suite, une rentabilité des investissements dans toutes ces filières porteuses. Une formation s'impose ainsi. Raison de ces tournées régionales organisées par le MPE, en commençant par Mahajanga et ensuite Toamasina. Et force est de reconnaître que nombreux sont ceux qui se lancent dans ces activités d'élevage à cycle court en poursuivant des formations prodiguées par divers organismes et associations éparpillés dans toute l'île. Toutefois, le « Malagasy Professionnels de l'Elevage » attire l'attention de tous les nouveaux venus ou de ceux qui veulent se professionnaliser dans leurs secteurs d'activité que certains organismes offrent des formations ne respectant même pas les normes requises. Ce qui peut entraîner une perte d'investissement pour tout promoteur de projet.

Activité principale rentable. Par ailleurs, le MPE apporte son appui à toute personne désirant investir dans le secteur de l'élevage. Cette association peut ainsi fournir un service d'accompagnement dans le montage de projet d'implantation d'une ferme d'élevage. Son objectif est de professionnaliser tous les acteurs œuvrant dans les filières. En effet, l'élevage ne doit plus être considéré comme une activité secondaire servant à satisfaire les besoins imprévus des exploitants mais cela peut être plutôt une activité principale rentable contribuant à l'amélioration significative de leurs sources de revenu.