Cote d'Ivoire: Adoption du projet de loi sur la composition de la CEI/Doumbia Soumaïla - "Une étape a été franchie"

Dans une déclaration faite samedi 24 août 2019 a Bouaké, la Plate-forme de la société civile pour la paix et la démocratie (PSCPD) par la voix de son coordinateur Doumbia Soumaïla a invité au respect des principes de la démocratie.

"Depuis la promulgation de la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, l'on assiste à une effervescence de l'échiquier politique ivoirien.

Tandis que certains proclament que cette loi a été adoptée de manière consensuelle et enregistre d'importants progrès démocratiques, d'autres la rejettent au motif qu'elle est partisane et exigent une reprise du dialogue en vue d'un nouveau projet de loi prenant en compte leurs propositions.

Vu l'évolution des prises de positions actuelles la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie s'inquiète tout comme la plupart des populations ivoiriennes et appelle tous les acteurs à tirer les leçons des crises précédentes", a-t-il dit.

Pour Doumbia Soumaïla, avec l'adoption du projet de loi sur la composition de la CEI, « une étape a été franchie ».

Le processus dira-t-il doit continuer et les négociations doivent tourner autour de la confection de la liste électorale, de la révision du code électoral, du découpage électoral".

Au vu des déclarations de membres de certains partis politiques, la PSCPD se dit profondément préoccupée par la détérioration de la situation de la paix et de la cohésion sociale encore fragile.

La PSCPD apprécie les efforts déployés par le Gouvernement pour les élections démocratiques et transparentes.

À la classe politique, elle appelle "au maintien permanent du dialogue pour la mise en place d'un cadre légal et organisationnel pour des élections paisibles en 2020 ; à renoncer définitivement à la rupture du dialogue avec la politique de la chaise vide, à la retenue et au respect des institutions nationales et internationales".

Aussi, la PSCPD appelle également les médias et organisations de la société civile à plus de responsabilités dans leurs différentes publications afin de préserver la paix sociale et à accentuer la sensibilisation et l'éducation civique et démocratique des populations.

Pour finir, la PSCPD réitère son soutien à tout dialogue en cours visant à rétablir les conditions la paix, de la cohésion et de la stabilité sociales en Côte d'Ivoire.