Madagascar: CEPE - Jour J pour un demi-million de candidats, les résultats attendus avant le week-end

Les épreuves du CEPE marquent le début des sessions des examens officiels à chaque fin d'année scolaire.

Ils sont 524 997 candidats, inscrits à l'examen du CEPE, à passer aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, leur premier examen officiel de leur vie d'écolier, dont le diplôme obtenu leur ouvrira les portes du collège à la prochaine rentrée, dans deux mois.

L'heure de vérité a sonné pour les petits candidats au CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) qui affrontent, ce jour les épreuves prévues pour cet examen officiel qui marque la fin du cycle primaire de l'éducation nationale. Répartis dans 1.888 centres d'examen, les candidats sont, cette année, légèrement moins nombreux que l'année dernière, avec une baisse de 4,7% (autour de 9% pour la circonscription scolaire de Tana Ville) du nombre des inscrits par rapport à la session de 2018. Parmi ce demi-million de candidats, 82 sont en situation de handicap (malvoyants ou sourds-muets), nécessitant ainsi des mesures spécifiques pour pouvoir passer leurs examens dans de bonnes conditions. La circonscription scolaire (CISCO) d'Antananarivo Renivohitra compte sans doute le plus grand nombre de candidats avec plus de 28.700 inscrits, répartis dans 44 centres d'examen. Presque cinq fois plus que dans la ville de Mahajanga où un peu plus de 6.000 candidats sont inscrits.

Sept épreuves. Le début des hostilités est prévu à 8h pour enchaîner les sept épreuves du CEPE, dont quatre dans la matinée, à savoir les opérations, le problème , la SVT (science de la vie et de la terre) et l'histoire . L'après-midi, place aux épreuves de langues (malagasy et français), et la géographie fermera la marche. Les candidats sont ainsi attendus dans leurs centres d'examens respectifs dès 7h ce jour. Quasiment tous sont déjà venus en reconnaissance, hier, pour situer leur salle d'examen et vérifier leur nom sur la liste, afin d'éviter de perdre du temps le jour J.

Préparatifs. De leur côté, les parents sont aux petits soins en préparant au mieux leur progéniture à cet examen. Les effets vestimentaires, le repas de midi, et surtout, les fournitures, la convocation et la pièce d'identité, ont été minutieusement préparés. Nombreux sont les parents à choisir d'apporter le déjeuner de leurs enfants au centre d'examen et de le prendre avec eux. A Antananarivo, les mêmes scènes de « pique-niques » improvisés autour des centres d'examen, visibles chaque année lors des examens officiels, seront à nouveau attendues, ce jour.

Correction. Dès la fin des épreuves, les travaux de correction des copies débuteront sans tarder, suivis des travaux de transcription et de traitement des données. Les résultats du CEPE sont attendus dès la fin de la semaine, voire bien avant pour les CISCO comptant un nombre moins important de candidats. Pour la CISCO Tana ville en particulier, les responsables auprès de la circonscription prévoient une publication des résultats avant la fin de cette semaine, si tout se déroule comme prévu.