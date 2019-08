Maroc: Coupes africaines - Des adversaires dans les cordes des clubs nationaux

Le WAC et le Raja en Ligue des champions et la RSB et le HUSA en Coupe de la Confédération savent désormais le nom des adversaires qu'ils affronteront au second tour.

Le WAC jouera le club mauritanien de FC Nouadhibou, au moment où le Raja donnera le ton à la formation libyenne d'Al Nasr de Benghazi.

Que ce soit le Wydad ou le Raja, ils joueront le match retour (27, 28 ou 29 septembre) à Casablanca, sachant qu'ils évolueront en déplacement lors du match aller. Pour les Verts, tombeurs au tour préliminaire des Gambiens de Brikama United, le premier acte aura lieu en Egypte.

En Coupe de la Confédération, les deux représentants du football national auront à croiser le fer avec des habitués de la compétition continentale. Les Berkanis, finalistes malheureux de la précédente édition devant les Egyptiens du Zamalek, auront à franchir le cap des Ghanéens d'Ashanti Gold Sporting Club. Tandis que les Gadiris ont hérité d'un sacré morceau, les Libyens d'Al Ittihad de Tripoli.

Tout comme le WAC et le Raja, la RSB et le HUSA se produiront à l'aller en dehors de leurs bases (13, 14 ou 15 septembre) et disputeront, deux semaines plus tard, le match retour (27, 28 ou 29 septembre).

Il convient de signaler en dernier lieu que ces rencontres de second tour constituent l'ultime étape avant l'entame de la phase des poules.